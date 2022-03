Ρωσική αεροπορική επιδρομή στην περιφέρεια Νικολάεφ (Mykolaiv) σημειώθηκε πριν από λίγο, σύμφωνα με το Kyiv Independent. Από την επίθεση σκοτώθηκε τουλάχιστον 1 άτομο και καταστράφηκαν 5 σπίτια.

#Ukrainian media show the aftermath of the morning shelling of the town of #Snihurivka (#Mykolaiv region).



Local authorities report that there are people under the rubble. pic.twitter.com/isdgajYKi3