Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν από 205 αιχμαλώτους πολέμου

Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα από 205 αιχμαλώτους πολέμου, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνέβαλαν στη διαμεσολάβηση για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων και ότι οι απελευθερωθέντες αιχμάλωτοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λευκορωσία όπου τους παρέχεται ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Η Ουκρανία έφερε πίσω 205 Ουκρανούς στρατιωτικούς από την ρωσική αιχμαλωσία στο πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε από πλευράς του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεσολάβησαν για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου, πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Η προηγούμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου είχε πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει τότε την επιστροφή 246 Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου σε αντάλλαγμα με 246 Ρώσους, επιπλέον, «ως χειρονομία καλής θέλησης» παραδόθηκαν 31 τραυματίες αιχμάλωτοι πολέμου με αντάλλαγμα 15 τραυματίες Ρώσους στρατιώτες που χρειάζονταν επείγουσα ιατρική βοήθεια».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τότε ότι 277 άτομα είχαν επιστρέψει από τη ρωσική αιχμαλωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

