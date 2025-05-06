Λογαριασμός
Ακροδεξιός Πολωνός βουλευτής κατέβασε τη σημαία της ΕΕ και σκούπισε τα παπούτσια του - Βίντεο

«Εδώ είναι Πολωνία, όχι οι Βρυξέλλες» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μπράουν Γκρέγκορζ, υποψήφιος στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές 

Ακροδεξιός Πολωνός βουλευτής σκούπισε τα παπούτσια του με τη σημαία της ΕΕ - Βίντεο

Ο ακροδεξιός Πολωνός βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος στις επερχόμενες εκλογές,Γκρέγκορζ Μπράουν, προκάλεσε για άλλη μια φορά αίσθηση στη χώρα του - αυτή τη φορά κατεβάζοντας τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκουπίζοντας επιδεικτικά τα παπούτσια του με αυτήν. 

Ο Μπράουν προέβη σε αυτή την κίνηση κατά τη διάρκεια επίσημης κοινοβουλευτικής παρέμβασης στο Υπουργείο Βιομηχανίας στο Κατοβίτσε, ενώ γύρω του τον κατέγραφαν οι κάμερες. 

«Εδώ είναι Πολωνία, όχι οι Βρυξέλλες» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μπράουν, γνωστός για την έντονη αντίθεσή του στην επιρροή της ΕΕ.

Ο βουλευτής είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην Πολωνία στις 18 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πολωνία ακροδεξιά
