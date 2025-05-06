Ακροδεξιός Πολωνός βουλευτής σκούπισε τα παπούτσια του με τη σημαία της ΕΕ - Βίντεο

Ο ακροδεξιός Πολωνός βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος στις επερχόμενες εκλογές,Γκρέγκορζ Μπράουν, προκάλεσε για άλλη μια φορά αίσθηση στη χώρα του - αυτή τη φορά κατεβάζοντας τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκουπίζοντας επιδεικτικά τα παπούτσια του με αυτήν.
Ο Μπράουν προέβη σε αυτή την κίνηση κατά τη διάρκεια επίσημης κοινοβουλευτικής παρέμβασης στο Υπουργείο Βιομηχανίας στο Κατοβίτσε, ενώ γύρω του τον κατέγραφαν οι κάμερες.
🇵🇱 🤯Grzegorz Braun TEARS DOWN EU FLAG and WIPES HIS SHOES WITH IT— NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2025
Far-right Polish MP Grzegorz Braun once again sparked outrage — this time by ripping down the European Union flagand wiping his shoes with it during an official parliamentary intervention at the Ministry of… pic.twitter.com/Erz521UXyt
«Εδώ είναι Πολωνία, όχι οι Βρυξέλλες» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μπράουν, γνωστός για την έντονη αντίθεσή του στην επιρροή της ΕΕ.
Ο βουλευτής είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην Πολωνία στις 18 Μαΐου.
