Σέφκοβιτς: Η ΕΕ δεν θα πιεστεί σε άδικη συμφωνία δασμών με τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται σε καμία πίεση για να αποδεχτεί μια άδικη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τους δασμούς, ξεκαθάρισε την Τρίτη ο επικεφαλής εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς την Τρίτη, προσθέτοντας ότι υπάρχει επικοινωνία με άλλες χώρες που επιδιώκουν να σφυρηλατήσουν στενότερους εμπορικούς δεσμούς με το μπλοκ των 27 κρατών.

Η ΕΕ ετοιμάζει αντίποινα, στοχεύοντας σε δασμούς 100 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Η Ένωση αντιμετωπίζει δασμούς 25% από τις ΗΠΑ στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητά της και τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς 10% για σχεδόν όλα τα άλλα αγαθά, ένας φόρος που θα μπορούσε να αυξηθεί στο 20% μετά τη λήξη της 90ήμερης αναστολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 8 Ιουλίου.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου δήλωσε ότι η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει την αναστολή για να προετοιμάσει περαιτέρω μέτρα επανεξισορρόπησης και να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού εάν οι συνομιλίες αποτύχουν.

«Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι», διεμήνυσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ενώ η σαφής προτίμηση της ΕΕ είναι να διαπραγματευτεί μια λύση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Σέφκοβιτς διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει τώρα να δείξει την ετοιμότητά της να σημειώσει πρόοδο προς μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία.

«Δεν νιώθουμε αδύναμοι. Δεν νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε υπερβολική πίεση να αποδεχτούμε μια συμφωνία, κάτι που δεν θα ήταν δίκαιο για εμάς», δήλωσε ο Σέφκοβιτς.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος δήλωσε ότι οι αμερικανικοί δασμοί καλύπτουν πλέον το 70% του εμπορίου αγαθών της ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί στο 97% μετά από περαιτέρω έρευνες των ΗΠΑ για φαρμακευτικά προϊόντα, ημιαγωγούς και άλλα προϊόντα.

Είπε ότι η ΕΕ επικεντρώνεται επίσης στο 87% του παγκόσμιου εμπορίου που δεν διεξάγεται με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας τις διαπραγματεύσεις του μπλοκ με την Ινδία, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, την Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία.

«Μπορώ να σας πω ότι τα τηλέφωνά μας δεν σταματούν να χτυπούν, επειδή όλοι θέλουν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μαζί μας», σημείωσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.