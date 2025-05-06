Παπασταύρου: Στις ΗΠΑ για επαφές με Chevron και Exxon Mobil

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναχωρεί αύριο Τετάρτη για επίσημη επίσκεψη στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), κ. Αριστοφάνη Στεφάτο, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων της Ελλάδας.

Την Πέμπτη 8 Μαΐου, η ελληνική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Chevron, όπου θα συναντήσει τον Πρόεδρο της Chevron International Exploration and Production, Κλέι Νεφ, και την Αντιπρόεδρο Παγκόσμιας Εξερεύνησης της Chevron (Chevron’s Vice President of Global Exploration), κυρία Λιζ Σουάρτζι. Στη συνέχεια, η ελληνική αποστολή θα συναντηθεί με εκπροσώπους της ομογένειας στην Πρεσβευτική Κατοικία στο Χιούστον.

Την Παρασκευή 9 Μάϊου, ο Υπουργός θα μεταβεί στα κεντρικά γραφεία της ExxonMobil, όπου θα συνομιλήσει με τον Αντιπρόεδρο Παγκόσμιας Εξερεύνησης (Global Exploration) Τζον Άρντιλ, με επίκεντρο των συζητήσεων τις προοπτικές και τα σχέδια της ExxonΜοbil για την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αργότερα, ο κ. Παπασταύρου θα επισκεφθεί την Cheniere Energy, την 1η εταιρεία στις ΗΠΑ με τη μεγαλύτερη παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και 2ο μεγαλύτερο πάροχο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο.

Τέλος, το Σάββατο 10 Μαΐου, ο Υπουργός θα συναντήσει τον Ράντι Γουίμπερ, μέλος της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων και Αντιπρόεδρο της υποεπιτροπής Ενέργειας.



