Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε δύο οικισμούς στην ανατολική Ουκρανία. Την περασμένη ημέρα, ρωσικά στρατεύματα απέκτησαν τον έλεγχο της Σιντόροφκα στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας και της Γκλουσκίβκα στην περιοχή του Χαρκόβου, ανακοίνωσε την Κυριακή το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

«Ως αποτέλεσμα αποφασιστικών ενεργειών, μονάδες της Δύναμης του Βορρά απέκτησαν τον έλεγχο της τοποθεσίας Σιντόροφκα στην περιοχή Σούμι. Μονάδες της Δύναμης της Δύσης έθεσαν υπό έλεγχο την τοποθεσία Γκλουσκίβκα στην περιοχή Χάρκοβο», ανέφερε το υπουργείο.

Τα ουκρανικά στρατεύματα υπέστησαν περίπου 1.105 απώλειες στην «ειδική ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων» την περασμένη ημέρα υποστηρίζει η Μόσχα.

Συγκεκριμένα, τα ουκρανικά στρατεύματα έχασαν περίπου 210 στρατιώτες από ενέργειες της Ρωσικής Δύναμης του Βορρά, περισσότερους από 150 στη ζώνη ευθύνης της Δύναμης της Δύσης, πάνω από 120 στρατιώτες στη ζώνη ευθύνης της Δύναμης του Νότου, περισσότερους από 205 στρατιώτες στη ζώνη ευθύνης της Δύναμης του Κέντρου, καθώς υπέστησαν περίπου 390 και 30 απώλειες από ενέργειες των μάχιμων ομάδων της Δύναμης της Ανατολής και του Δνείπερου διευκρίνισε το υπουργείο.

Επίσης, η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 27 πυραύλους HIMARS και τρεις ουκρανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Neptune την περασμένη ημέρα.

«Η αεράμυνα κατέρριψε 27 πυραύλους HIMARS αμερικανικής κατασκευής, τρεις πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Neptune και 42 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας», δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

