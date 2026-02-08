Ζελένσκι: Κυρώσεις σε εταιρείες που βοηθούν τη Ρωσία να κατασκευάζει drones και πυραύλους

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι επιβάλλει κυρώσεις σε ορισμένους ξένους κατασκευαστές εξαρτημάτων για ρωσικά drones και πυραύλους, τους οποίους χρησιμοποιεί εναντίον της Ουκρανίας.



«Η παραγωγή αυτού του όπλου θα ήταν αδύνατη χωρίς κρίσιμα ξένα εξαρτήματα, τα οποία οι Ρώσοι συνεχίζουν να αποκτούν παρακάμπτοντας τις κυρώσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.



«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς εναντίον τέτοιων εταιρειών – προμηθευτών εξαρτημάτων, καθώς και κατασκευαστών πυραύλων και drones. Έχω υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις» υπογραμμίζει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Ζελένσκι



Τη νύχτα του Σαββάτου, η Ρωσία πραγματοποίησε μια ακόμη μαζική επίθεση στην Ουκρανία, αναπτύσσοντας πάνω από 400 drones και σχεδόν 40 πυραύλους διαφόρων τύπων. Η παραγωγή αυτού του όπλου θα ήταν αδύνατη χωρίς κρίσιμα ξένα εξαρτήματα, τα οποία οι Ρώσοι συνεχίζουν να αποκτούν παρακάμπτοντας τις κυρώσεις. Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς εναντίον τέτοιων εταιρειών - προμηθευτών εξαρτημάτων, καθώς και κατασκευαστών πυραύλων και drones. Έχω υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις.

Ένα δεύτερο διάταγμα επιβάλλει κυρώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρωσίας. Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει εταιρείες μέσω των οποίων πραγματοποιούνται πληρωμές για την προμήθεια εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ρωσικών πυραύλων και drones. Κυρώσεις έχουν επίσης επιβληθεί σε οργανισμούς που υποστηρίζουν την αγορά κρυπτονομισμάτων και τις δραστηριότητες εξόρυξης της Ρωσίας. Ορισμένες από αυτές τις αποφάσεις θα συμπεριληφθούν στο 20ό πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βρίσκεται ήδη στο τελικό του στάδιο.

Συνεχίζουμε τον συγχρονισμό με τους εταίρους μας και αυξάνουμε την πίεση στον επιτιθέμενο. Ευχαριστώ όλους όσους τάσσονται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

