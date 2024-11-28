Η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ετοιμάζει πακέτο όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού αξίας 725 εκατομμυρίων δολαρίων για τον στρατό της Ουκρανίας, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters χθες Τετάρτη, καθώς ο Λευκός Οίκος εννοεί να ενισχύσει το Κίεβο προτού υπάρξει αλλαγή ηγεσίας στην Ουάσιγκτον την 20ή Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με μια από τις πηγές του πρακτορείου, σχεδιάζεται να σταλούν διάφορα αντιαρματικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων ναρκών ξηράς, drones, φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων Stinger, πυρομαχικών για συστήματα εκτόξευσης κατευθυνόμενων πυραύλων HIMARS κ.λπ..

Αναμένεται επίσης να συμπεριληφθούν στο πακέτο πυρομαχικά διασποράς, κάποια από τα οποία μπορούν να εκτοξεύονται από τα συστήματα HIMARS.

Η επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο θα γίνει πολύ σύντομα, πιθανόν την ερχόμενη Δευτέρα, διευκρίνισε η μια από τις πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

