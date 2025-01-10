Ρωσία: Η πετρελαιοκηλίδα στη Μαύρη Θάλασσα διευρύνεται

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών που συμμετέχουν στον καθαρισμό της πετρελαιοκηλίδας στη Μαύρη Θάλασσα εντόπισαν επτά νέες κηλίδες, δήλωσε σήμερα Ρώσος αξιωματούχος στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, καθώς οι αρχές αγωνίζονται να μετριάσουν τις επιπτώσεις της καταστροφής που διαρκεί σχεδόν ένα μήνα.

Περίπου 2.400 μετρικοί τόνοι πετρελαιοειδών έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα από τις 15 Δεκεμβρίου, όταν δύο γερασμένα δεξαμενόπλοια επλήγησαν από καταιγίδα στο στενό του Κερτς.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι οι προσπάθειες καθαρισμού μέχρι στιγμής δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το μέγεθος της κατάστασης, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις πλέον σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και χρόνια».

Ο Αντρέι Παβλιουτσένκο, αξιωματούχος του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων της προσαρτημένης Κριμαίας δήλωσε σήμερα ότι οι εργαζόμενοι εντόπισαν επτά ακόμη περιπτώσεις ρύπανσης κατά μήκος των ακτών σε τέσσερις περιοχές της Κριμαίας, όπως επίσης και στη νήσο Τούζλα, μια στενή λωρίδα γης κάτω από τη Γέφυρα της Κριμαίας που συνδέει τη νότια Ρωσία με τη Χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Παβλιουτσένκο δήλωσε στο TASS ότι η νέα μολυσμένη περιοχή έχει μήκος περίπου 14 χιλιομέτρων και ότι 10 σκάφη και δύο αεροσκάφη συμμετέχουν στην εποπτεία της ακτής.

Μετά τη διαρροή, χιλιάδες εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και εθελοντές εργάζονται για την απομάκρυνση τόνων άμμου και χώματος που έχουν ρυπανθεί εκατέρωθεν του πορθμού του Κερτς. Περιβαλλοντικές ομάδες έχουν αναφέρει θανάτους δελφινιών, ειδών κητωδών και θαλάσσιων πτηνών.

Το δεξαμενόπλοιο Volgoneft 212, μήκους 136 μέτρων, κόπηκε στα δύο και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος. Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν σήμερα ότι εντόπισαν μια νέα διαρροή από την πρύμνη του άλλου πλοίου, του Volgoneft-239, μήκους 132 μέτρων, το οποίο προσάραξε κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

«Οι ομάδες εποπτείας εντόπισαν ότι είχαν αρχίσει διαρροές πετρελαιοειδών από το πλοίο» ανέφερε το κέντρο επιχειρήσεων της ρωσικής περιοχής του Κρασνοντάρ, απέναντι από το στενό της Κριμαίας, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η νέα κηλίδα από το Volgoneft-239 έχει μέγεθος περίπου 2.800 τετραγωνικών μέτρων, που ισοδυναμεί περίπου με 10 γήπεδα τένις. Προσέθεσε ότι ειδικοί εργάζονται για την απομάκρυνση των αποβλήτων και παρακολουθούν για τυχόν νέες διαρροές όλο το εικοσιτετράωρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

