Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την εκκένωση αεροσκάφους της Delta Airlines σε αεροδρόμιο της Ατλάντα πρωί της Παρασκευής.

Το αεροσκάφος της Delta με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Minneapolis-Saint Paul διέκοψε την απογείωσή του λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής λόγω προβλήματος που παρουσίασε στον κινητήρα.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση στη σελίδα X του αεροδρομίου της Ατλάντα, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος τύπου Boeing 757-300 χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης και μεταφέρθηκαν σε κοντινή εξέδρα.

WATCH: Passengers evacuate Delta Air Lines plane via emergency slides after aborting take-off in Atlanta, Georgia; 4 passengers suffered minor injurespic.twitter.com/7JoXziKZnN — BNO News (@BNONews) January 10, 2025

Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, τέσσερις από τους 201 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο ένας μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο. Οι άλλοι τρεις νοσηλεύτηκαν επί τόπου.

«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια των ανθρώπων και των πελατών μας και ζητάμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την εμπειρία τους. Η εστίασή μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες τους και να τους μεταφέρουμε στους προορισμούς τους με ασφάλεια», δήλωσε στο FOX 5 εκπρόσωπος της Delta Air Lines.

Πηγή: skai.gr

