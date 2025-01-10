Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν αμοιβή 25 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αλλά και για πληροφορίες που θα βοηθήσουν τις αμερικανικές αρχές προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνη.

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ έγινε αμέσως μετά την ορκωμοσία του Μαδούρο, για την τρίτη του εξαετή θητεία στην προεδρία της Βενεζουέλας.

«Ο Μαδούρο απέδειξε, για άλλη μια φορά, την παντελή περιφρόνησή του στους δημοκρατικούς κανόνες και προχωρά σε μια παράνομη ορκωμοσία», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

«Από τις εκλογές πέρυσι, ο Μαδούρο και οι συνεργάτες του συνέχισαν τις κατασταλτικές τους ενέργειες στη Βενεζουέλα", δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας και οικονομικών πληροφοριών, Μπράντλεϊ Σμιθ, προσθέτοντας: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους εταίρους τους που έχουν την ίδια ευαισθησία, είναι αλληλέγγυοι προς την ψήφο του λαού της Βενεζουέλας για νέα ηγεσία και απορρίπτουν τη δόλια διεκδίκηση νίκης από τον κ. Μαδούρο».

Έχουν επίσης προσφερθεί ανταμοιβές για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη ή/και την καταδίκη του υπουργού Εσωτερικών Diosdado Cabello.

Προσφέρθηκε επίσης νέα αμοιβή έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων για τον υπουργό Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε επίσης κυρώσεις σε 15 κορυφαίους αξιωματούχους της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων δικαστών, μελών των δυνάμεων ασφαλείας και στρατιωτικών αξιωματούχων.

Το Γραφείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης δήλωσε ότι όσοι επιβλήθηκαν κυρώσεις ήταν υπεύθυνοι για «υπονόμευση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι συνέχισε χαρακτηρίζοντας το καθεστώς του Μαδούρο ως «δόλιο».

Πηγή: skai.gr

