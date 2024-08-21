Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν ευρεία επίθεση με drones σε τομείς της Ρωσίας σήμερα, με συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας να καταστρέφουν τρία από αυτά περίπου 38 χιλιόμετρα νότια από το Κρεμλίνο και άλλα 15 στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπριάνσκ, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχος.

Τα τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που κινούνταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν στους αιθέρες πάνω από την Παντόλσκ, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ρωσίας, ανέφερε ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

«Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, δεν υπάρχουν ζημιές ούτε θύματα στην τοποθεσία όπου κατέπεσαν τα συντρίμμια», διευκρίνισε ο κ. Σαμπιάνιν.

Δεν αναφέρθηκαν επίσης απώλειες ούτε ζημιές στην περιφέρεια Μπριάνσκ (νοτιοδυτικά), ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπογκαμάς, επίσης μέσω Telegram.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ακόμη πως δυο ουκρανικά drones καταστράφηκαν στην περιφέρεια Τούλα, βόρεια της Μόσχας.

Από την πλευρά του ο Βασίλι Γκόλουμπεφ, ο περιφερειάρχης της Ραστόφ (νοτιοδυτικά), ανέφερε πως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν πύραυλο που εκτόξευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Δεν είναι σαφές πόσα drones και πόσοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν συνολικά. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι ρώσοι αξιωματούχοι. Δεν έχει υπάρξει ως αυτό το στάδιο σχόλιο από πλευράς Κιέβου.

Τους τελευταίους μήνες ο ουκρανικός στρατός κλιμάκωσε τις επιδρομές στη Ρωσία, με σκοπό όπως λέει την καταστροφή υποδομών-κλειδιών για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και σε αντίποινα για τους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς στην ουκρανική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.