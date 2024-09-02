Ρωσία για γερμανικές εκλογές: Οι Γερμανοί είπαν στον Σολτς «φύγε» 

Στη γερμανική εσωτερική πολιτική σκηνή παρεμβαίνει ευθέως η Μόσχα μετά την κυριαρχία της ακροδεξιάς σε Θουριγγία και Σαξονία. «Η ήττα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) του Γερμανού Καγκελαρίου Όλαφ Σολτς στις πολιτειακές εκλογές στη Θουριγγία και τη Σαξονία έδειξε ότι η κυβέρνηση του Σολτς είναι αντιδημοφιλής και οι Γερμανοί πολίτες δεν θέλουν να χάσουν τη χώρα τους», ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ρωσικής Κρατικής Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολοντίν (στη φωτό με τον Πούτιν).



«Οι Γερμανοί είπαν στον Σολτς ‘‘φύγε’’. Το κόμμα του υπέστη συντριπτική ήττα στις πολιτειακές εκλογές στη Θουριγγία και τη Σαξονία, φτάνοντας στην 5η και 4η θέση αντίστοιχα, περνώντας οριακά το απαιτούμενο όριο του 5% (…) Δεδομένων των αποτελεσμάτων στη Σαξονία και τη Θουριγγία, είναι δύσκολο να δεις πώς αυτός και η κυβέρνησή του μπορούν να ηγηθούν της Γερμανίας για έναν ακόμη χρόνο. Τα αποτελέσματα των εκλογών έδειξαν: οι Γερμανοί πολίτες δεν θέλουν να χάσουν τη χώρα τους», έγραψε ο Βολοντίν στο κανάλι του στο Telegram.



Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ακόμα ότι η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε κρίση σήμερα, οι εταιρείες μετεγκαθίστανται στις Ηνωμένες Πολιτείες και η απώλεια φθηνών ρωσικών ενεργειακών πόρων έχει κάνει τη γερμανική βιομηχανία μη ανταγωνιστική. «Ο Σολτς έσυρε τη χώρα του στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σήμερα η Γερμανία είναι ο κύριος προμηθευτής όπλων στο ‘’ναζιστικό καθεστώς’’ του Κιέβου και ο χορηγός του. Όλα αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στο πλαίσιο της οικονομικής στασιμότητας, αλλά και μιας αναποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής» πρόσθεσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς χαρακτήρισε τα εκλογικά αποτελέσματα των δύο περιφερειακών εκλογών στην ανατολική Γερμανία, που ανέδειξαν σε μεγάλο νικητή την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) «πικρά» για τον κυβερνητικό συνασπισμό του, και προέτρεψε τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να σχηματίσουν τοπικές κυβερνήσεις χωρίς «δεξιούς εξτρεμιστές». Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού σημείωσαν μεγάλες απώλειες (CDU, Πράσινοι, FPD).



Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έγινε το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που κέρδισε εκλογές σε κρατίδιο στη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το αποτέλεσμά του στις εκλογές του Σαββατοκύριακου στη Θουριγγία. Ήρθε σχεδόν δεύτερη πίσω από τους συντηρητικούς στη Σαξονία, σύμφωνα με προβλέψεις που έγιναν αργά την Κυριακή.



Αλλά το AfD, που θεωρείται «δεξιό εξτρεμιστικό» από αξιωματούχους ασφαλείας και στα δύο κρατίδια της Ανατολικής Γερμανίας (Θουριγγία – Σαξονία), είναι απίθανο να μπορέσει να κυβερνήσει, καθώς τα άλλα κόμματα αρνήθηκαν μέχρι στιγμής να συνεργαστούν μαζί του για να σχηματίσουν πλειοψηφία.

Πηγή: skai.gr

