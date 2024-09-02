Η κυβέρνηση συνασπισμού της Ρουμανίας ενέκρινε σχέδιο νόμου τη Δευτέρα που επιτρέπει τη δωρεά ενός συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Ουκρανία και το παρέπεμψε στο κοινοβούλιο για τελική έγκριση.



Η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ από το 2004, μοιράζεται σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, με το έδαφος της να είναι γεμάτο θραύσματα ρωσικών drones, καθώς η Μόσχα επιτίθεται σε ουκρανικά λιμάνια ακριβώς απέναντι από τα σύνορα του ποταμού Δούναβη.

Το Βουκουρέστι ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι θα δωρίσει ένα από τα δύο επιχειρησιακά του συστήματα Patriot στην Ουκρανία υπό τον όρο ότι οι σύμμαχοι θα το αντικαταστήσουν με ένα παρόμοιο σύστημα αεράμυνας.Αποτελεί μέρος της παράδοσης συνολικά πέντε τέτοιων συστημάτων και άλλων στρατηγικών μονάδων αεράμυνας που υποσχέθηκαν τα κράτη του ΝΑΤΟ στο Κίεβο καθώς μάχεται κατά της εισβολής της Ρωσίας."Αφού το κοινοβούλιο εγκρίνει τον νόμο, η κυβέρνηση θα μπορεί να εκδώσει την απόφαση που καθιστά τη δωρεά λειτουργική", δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μιχάι Κονσταντίν.Το 2017 η Ρουμανία υπέγραψε συμφωνίαγια την αγορά Patriot, το μεγαλύτερο συμβόλαιο προμηθειών της μέχρι σήμερα. Η πρώτη αποστολή παραδόθηκε το 2020. Η Ρουμανία έχει λάβει τέσσερα συστήματα μέχρι στιγμής, με δύο εξ αυτών λειτουργικά.

