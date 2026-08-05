Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στη διάρκεια της νύκτας επτά κέντρα αποθήκευσης και διανομής στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή, που χρησιμοποιούνταν για να αποθηκεύονται ή να διανέμονται προϊόντα διπλής χρήσης, πολιτικής και στρατιωτικής, και εξαρτήματα μη επανδρωμένων συστημάτων, καθώς και ότι οι δυνάμεις της έπληξαν τρία φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς αυτούς του ρωσικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με τη φύση των προϊόντων που ήταν αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν πως από τα πλήγματα αυτά σκοτώθηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι. Η Μόσχα έχει ενισχύσει τους βομβαρδισμούς εναντίον αυτών που περιγράφει ως στόχους που συνδέονται με τις ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων οχημάτων.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν επιτεθεί από τις 18 Ιουλίου σε τουλάχιστον 20 αποθήκες που ανήκουν στη μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, τη Wildberries, καταστρέφοντας αριθμό αυτών, ενώ συνεχίσθηκαν επίσης τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Το Κίεβο λέει πως «φέρνει τον πόλεμο στο σπίτι» των απλών Ρώσων και επιδιώκει να αυξήσει το κόστος της Μόσχας από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του έπληξαν τέσσερα κέντρα αποθήκευσης και διανομής στην ουκρανική πρωτεύουσα χρησιμοποιώντας πυραύλους εδάφους-εδάφους και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς. Πρόσθεσε πως η Ρωσία έπληξε επίσης τρεις αποθήκες στην περιοχή γύρω από το Κίεβο.

Τα τρία φορτηγά πλοία, στα οποία επιτέθηκε η Ρωσία, επλήγησαν νότια του λιμανιού της Οδησσού, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το οποίο πρόσθεσε, χωρίς να παράσχει στοιχεία, ότι μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό υλικό για τον ουκρανικό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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