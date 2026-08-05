Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Κόβεντ Γκάρντεν, στο κέντρου του Λονδίνου και η βρετανική αστυνομία έχει συλλάβει μια γυναίκα ως βασική ύποπτη.

Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες επί τόπου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο. Η κατάστασή τους δεν έχει διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων κλήθηκε να στείλει οχήματα γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας) στην οδό Έντελ, κοντά στο Κόβεντ Γκάρντεν. Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

«Για λόγους ψυχικής υγείας» επιτέθηκε η 47χρονη - Είχε ψαλίδι

Η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα ως ύποπτη για αυτό το περιστατικό που, σύμφωνα με τις αρχές, «οφείλεται σε λόγους ψυχικής υγείας».

Η γυναίκα, που σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης είναι 47 ετών, συνελήφθη για κατοχή επικίνδυνου όπλου και επίθεση και παραμένει υπό κράτηση.

Στο σημείο βρέθηκε ένα ψαλίδι, το οποίο εξετάζεται ως το πιθανό όπλο της επίθεσης, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητά της ούτε έχει γίνει γνωστό εάν γνώριζε τους τέσσερις άνδρες. Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, τουλάχιστον προς το παρόν, διευκρίνισε η αστυνομία.

Η περιοχή γύρω από το σημείο της επίθεσης έχει αποκλειστεί και παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Έντελ, περίπου 250 μέτρα από την πλατεία Κόβεντ Γκάρντεν, που είναι δημοφιλής στους τουρίστες και γνωστή για τους καλλιτέχνες δρόμου που δίνουν εκεί παραστάσεις.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Mass stabbing in central London yet again.



We don't have to live like this. pic.twitter.com/PsRORFUs6s — Viriatus of Lvsitania (@Lvsitanian_Ivan) August 5, 2026

Πηγή: skai.gr

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