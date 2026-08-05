Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Λιβάι Γκαρσία, βλέπει το βράδυ το ματς με ΤΣΣΚΑ 1948

Πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Λιβάι Γκαρσία! Ο επιθετικός από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο, ανακοινώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης από τους «πράσινους» με τη μορφή του δανεισμού από την Σπαρτάκ Μόσχας, δίχως υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Ο πρώην άσος της ΑΕΚ δηλώθηκε, μεταξύ άλλων, στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ, αφού οι άνθρωποι της ομάδας πρόλαβαν τη διορία που είχαν για τις αλλαγές που δικαιούταν να κάνουν σε αυτή.

Μάλιστα ο Γκαρσία αναμένεται να βρεθεί απόψε το βράδυ (5/8, 21:30) στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας προκειμένου να παρακολουθήσει την πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.





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