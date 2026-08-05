Το drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα των γερμανικών μέσων NDR, WDR και Süddeutsche Zeitung.

Επικαλούμενα εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο της έρευνας, τα τρία μέσα αναφέρουν ότι στο drone εντοπίστηκαν ίχνη των εκρηκτικών PETN και Semtex.

A drone carrying explosives was discovered near a Ukrainian transport plane in Germany.



'A drone with a package containing an explosive device attached to it is lying on the aircraft apron at Leipzig/Halle Airport. The drone appeared over the airport shortly before midnight. All… pic.twitter.com/J9qG3a45rf — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 5, 2026

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο drone και δεν ενεργοποιήθηκε, γεγονός που φέρεται να απέτρεψε την έκρηξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κοινή δημοσιογραφική έρευνα, υπάλληλοι του αεροδρομίου εντόπισαν το drone σε πολύ μικρή απόσταση από τέσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη της ουκρανικής κρατικής αεροπορικής εταιρείας Antonov Airlines.

Das erste Bild der Drohne am Leipziger Flughafen.

Nach BILD-Informationen handelt es sich bei dem Paket, das an einer Drohne befestigt war, um Sprengstoff!

Um 23.40 Uhr wurde auf dem Vorfeld des Flughafens Leipzig/Halle in unmittelbarer Nähe einer ukrainischen Antonov eine… pic.twitter.com/IURVxcScoC — MittelstandamLimit (@Mittelstand94) August 5, 2026

Όπως προκύπτει από εμπιστευτικά έγγραφα των αρχών, στο drone είχε προσαρμοστεί πακέτο που περιείχε ύποπτη ουσία, καθώς και πυροκροτητή.

Τα ίδια έγγραφα περιγράφουν τα αποτελέσματα διαδοχικών εγκληματολογικών εξετάσεων. Ο πρώτος έλεγχος από πυροτεχνουργούς ήταν θετικός στην παρουσία νιτρικών ενώσεων, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος δεν επιβεβαίωσαν την ύπαρξη εκρηκτικών. Ωστόσο, ο τέταρτος έλεγχος, που πραγματοποιήθηκε από ειδικούς της αστυνομίας του κρατιδίου της Σαξονίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πακέτο περιείχε τα ισχυρά εκρηκτικά PETN και Semtex, ουσίες που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, και για στρατιωτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την έρευνα, φαίνεται να αποφεύχθηκε οριακά μια καταστροφή στο αεροδρόμιο, καθώς ο πυροκροτητής που ήταν προσαρτημένος στο πακέτο αποκολλήθηκε, γεγονός που, σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα, πιθανότατα απέτρεψε την έκρηξη.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών, ο Λέοναρντ Καμίνσκι, επιβεβαίωσε ότι το drone εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το drone βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε. Πέρα από αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ζητούσα λίγη υπομονή», δήλωσε.



Αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, κατά τη διάρκεια του περιστατικού σημειώθηκε και δεύτερο συμβάν. Ειδικότερα, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL, το οποίο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί λόγω του κλεισίματος του αεροδρομίου, συγκρούστηκε κοντά στη Λειψία, σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων, με άγνωστο αντικείμενο.

Μετά την προσγείωσή του σε εναλλακτικό αεροδρόμιο στο Ανόβερο, στελέχη της ομοσπονδιακής αστυνομίας διαπίστωσαν μικρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με υπηρεσιακό έγγραφο, η αστυνομία της Κάτω Σαξονίας αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανό αδίκημα κατά της κρατικής ασφάλειας. Αργότερα, το περιστατικό επιβεβαιώθηκε και από το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών. Εκπρόσωπος της DHL ανακοίνωσε επίσης ότι αεροσκάφος της εταιρείας συγκρούστηκε με «αντικείμενο».

Ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος που επρόκειτο να προσγειωθεί στη Λειψία αναγκάστηκε να συνεχίσει την πτήση του λόγω του κλεισίματος του αεροδρομίου και στη συνέχεια συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο, πριν προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο.

Το αεροδρόμιο της Λειψίας θεωρείται σημαντικός κόμβος για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού, μεταξύ άλλων και προς την Ουκρανία. Πριν από δύο χρόνια είχε αποφευχθεί οριακά μια καταστροφή, όταν δέμα που προοριζόταν για τη Βρετανία τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν ακόμη σε κέντρο logistics της DHL.

Όπως προέκυψε από την έρευνα εκείνης της υπόθεσης, επρόκειτο για επιχείρηση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Στη Λιθουανία βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη δίκη πέντε ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο συγκεκριμένο δίκτυο δολιοφθοράς.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να διαπιστωθεί σύνδεση μεταξύ εκείνων των περιστατικών και του συμβάντος της Τρίτης το βράδυ.

Την έρευνα για το τελευταίο περιστατικό ανέλαβαν εισαγγελείς που ειδικεύονται σε υποθέσεις εξτρεμισμού και στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, αφού οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι το drone έφερε εκρηκτικά.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή τόσο στα περιστατικά του 2024 όσο και στις πιο πρόσφατες υπερπτήσεις drones.

Πηγή: skai.gr

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