ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη στο α΄ εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.

Η ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις το α’ εξάμηνο του 2026, με το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται σε €1,2 δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €0,4 δισ. Η ισχυρή κερδοφορία αντανακλά την ανθεκτικότητα του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου και την αυξανόμενη συνεισφορά των επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €1,4 δισ., με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την ευέλικτη παραγωγή και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής. Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να ενταθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,3 GW στο τέλος του α’ εξαμήνου 2026, αυξημένη κατά 1GW σε ετήσια βάση, και αντιπροσωπεύει πλέον το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2026 ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο σταθμών αποθήκευσης ενέργειας στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 98 MW, του υβριδικού έργου φωτοβολταϊκής παραγωγής και αποθήκευσης στην Αστυπάλαια, καθώς και φωτοβολταϊκού πάρκου 22 MW στην Ιταλία. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε και μετά την περίοδο αναφοράς, με την ολοκλήρωση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 151 MW στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Τους τελευταίους μήνες, ο Όμιλος προχώρησε επίσης στη σύναψη σειράς συμφωνιών που ενισχύουν την παρουσία του στην Ελλάδα και επιταχύνουν την επέκτασή του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην Ελλάδα, συμφώνησε με τη MORE την απόκτηση έξι αιολικών πάρκων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 107 MW, καθώς και του υπόλοιπου 51% σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 1.175 MW, στις οποίες κατέχει ήδη το 49%.

Στην Ουγγαρία, ο Όμιλος συμφώνησε με τη Greenvolt την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW, με δικαίωμα απόκτησης παρακείμενου έργου αποθήκευσης 49 MW και τετράωρης διάρκειας. Στην Πολωνία, υπέγραψε συμφωνία με την EDP Renewables για την απόκτηση λειτουργούντος χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων περίπου 175 MW, καθώς και φωτοβολταϊκών έργων 102 MW υπό ανάπτυξη.

Οι συμφωνίες αυτές, οι οποίες τελούν υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, αποτελούν σημαντικά βήματα για τη δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής πλατφόρμας καθαρής ενέργειας και ενισχύουν τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου παραγωγής του Ομίλου.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προσθήκη των νέων φωτοβολταϊκών μετά την περίοδο αναφοράς, όσο και τις παραπάνω συμφωνίες, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,8 GW τον Αύγουστο 2026 σε pro forma βάση.

Παράλληλα, έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία, παρέχοντας ισχυρή ορατότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και την επίτευξη των στόχων του Ομίλου για το 2030.

Οικονομικές επιδόσεις

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €1,2 δισ. από €1,0 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,4 δισ. από €0,2 δισ.

Ο δείκτης Καθαρό Χρέος / EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,2x, σημαντικά χαμηλότερα από το όριο του 3,5x της χρηματοοικονομικής πολιτικής του Ομίλου. Η ισχυρότερη ρευστότητα μετά την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου, παρά το υψηλό επίπεδο επενδύσεων, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε €2,7 δισ. στις 30.06.2026.

Προοπτικές για το 2026

Επιβεβαίωση των στόχων για το 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA €2,4 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας €0,7 δισ. και μέρισμα €0,80/μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Το α΄ εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της ΔΕΗ. Καταγράψαμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, συνεχίσαμε να ενισχύουμε τη συνεισφορά των επενδύσεων των προηγούμενων ετών και σημειώσαμε ουσιαστική πρόοδο στη μετάβαση προς ένα καθαρότερο, πιο ευέλικτο και γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραγωγής.

Μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ξεκινάμε την υλοποίηση του νέου επενδυτικού μας πλάνου έως το 2030 με σημαντικά ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση. Με την ολοκλήρωση των πρόσφατων συμφωνιών εξαγοράς, η ισχύς μας από ΑΠΕ θα φτάσει τα 7,8 GW, ενώ επιπλέον έργα 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Οι συμφωνίες για την είσοδό μας στις αγορές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας αποτελούν τα πρώτα συγκεκριμένα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιβεβαιώνουμε τους οικονομικούς μας στόχους για το 2026 και προχωρούμε σταθερά στην υλοποίηση του οράματός μας για μια πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική ΔΕΗ, με ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της ευρύτερης περιοχής».

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Εμπορία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα το α΄ εξάμηνο 2026 μειώθηκε κατά 1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών τον Ιούνιο του 2026. Στη Ρουμανία, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,5%, αντανακλώντας κυρίως τις ηπιότερες καιρικές συνθήκες κατά το β’ τρίμηνο του 2026.

Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 49% (από 50% το α΄ εξάμηνο του 2025). Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το μερίδιο διαμορφώθηκε σε 49% τον Ιούνιο του 2026 (από 50% τον Ιούνιο του 2025). Ανά κατηγορία τάσης, το μερίδιο διαμορφώθηκε σε 14% στην Υψηλή Τάση (από 16%), σε 36% στη Μέση Τάση (από 35%) και σε 63% στη Χαμηλή Τάση (από 62%).

Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 14% από 16% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον λιανικής.

Παραγωγή

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,3 TWh και διαμορφώθηκε σε 11,1 TWh το α΄ εξάμηνο του 2026, εκ των οποίων 1,3 TWh προήλθαν από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 5,8 TWh, από 3,2 TWh το α΄ εξάμηνο του 2025, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 52% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου, έναντι 32% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την ενισχυμένη παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων, η οποία αυξήθηκε κατά 156%, λόγω των ευνοϊκών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν κυρίως κατά το α΄ τρίμηνο. Παράλληλα, η αιολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 16%, ενώ η παραγωγή από φωτοβολταϊκά ενισχύθηκε κατά 36%, υποστηριζόμενη από την προσθήκη νέας ισχύος και παρά τα χαμηλότερα επίπεδα ηλιοφάνειας στη Ρουμανία.

Η αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη παραγωγή από θερμικές μονάδες, οδήγησε σε σημαντική μεταβολή του ενεργειακού μείγματος του Ομίλου. Ειδικότερα, η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε σε 2,9 TWh, από 3,7 TWh, και η παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες σε 1,0 TWh, από 1,6 TWh, κυρίως λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η λιγνιτική παραγωγή παρέμεινε σταθερή σε 1,4 TWh.

Η μεταβολή του ενεργειακού μείγματος οδήγησε σε περαιτέρω βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου. Οι εκπομπές CO₂ από την ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκαν κατά 18%, σε 3,9 εκατ. τόνους, ενώ η ένταση εκπομπών περιορίστηκε σε 0,35 τόνους CO₂ ανά παραγόμενη MWh, από 0,49 τόνους CO₂/MWh το α΄ εξάμηνο του 2025

Η θέση του Ομίλου στις αγορές παραγωγής παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή. Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 31%, ενώ στη Ρουμανία το μέσο μερίδιο στην παραγωγή από ΑΠΕ διατηρήθηκε σε 23%.

Διανομή

Με επενδύσεις ύψους €0,6 δισ., το α’ εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος συνέχισε τον εκσυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων Διανομής σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Ο δείκτης SAIDI στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 60 λεπτά (από 58 λεπτά) και ο δείκτης SAIFI σε 0,87 φορές (από 0,72 φορές) παρά την επιβάρυνση από τις βλάβες στο δίκτυο στη Δυτική Ελλάδα λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων κατά το α’ τρίμηνο του 2026. Στη Ρουμανία, ο δείκτης SAIDI βελτιώθηκε στα 35 λεπτά (από 36 λεπτά) και ο δείκτης SAIFI επίσης βελτιώθηκε σε 0,90 φορές (από 0,96 φορές). Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις του Ομίλου επικεντρώνονται στην αναβάθμιση της λειτουργικής απόδοσης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των δικτύων

Παράλληλα, συνεχίστηκε η πρόοδος στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Η διείσδυσή τους αυξήθηκε σε 23% στην Ελλάδα (από 16%) και σε 63% στη Ρουμανία (από 58%), ενισχύοντας τις ψηφιακές δυνατότητες των δικτύων και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους.

Τηλεπικοινωνίες

Η ΔΕΗ FiberGrid έχει αναπτύξει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα, με αποτύπωμα 2,05 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων, έναντι 1,3 εκατ. στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2025. Περισσότερα από 1,3 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για παροχή υπηρεσίας, ενώ στόχος είναι η κάλυψη άνω των 3,8 εκατ. έως το τέλος του 2028.

Τον Ιούνιο, η ΔΕΗ και η Vodafone Ελλάδας υπέγραψαν μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών όρων για τη διερεύνηση της δημιουργίας κοινής εταιρείας που θα συνδυάζει τις δραστηριότητες των ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All.

Ηλεκτροκίνηση

Η ΔΕΗ διατηρεί το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα και διευρύνει την παρουσία της στη Ρουμανία. Στο τέλος του α’ εξαμήνου 2026, το δίκτυο στις δύο χώρες αριθμούσε 4.735 σημεία φόρτισης, καταγράφοντας αύξηση 35% σε ετήσια βάση.

Πηγή: skai.gr

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