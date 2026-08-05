Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Αυστρία έσπασε το απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, καθώς ο υδράργυρος έφτασε στους 41,2°C στο Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουργκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία GeoSphere Austria.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις χθες, με 41°C που καταγράφηκαν στον σταθμό Βιέννης-Στάμερσντορφ.

Η χώρα βίωσε ήδη έναν Ιούλιο εξαιρετικά ζεστό και ξηρό, με γενικευμένη ξηρασία και ανομβρία.

«Ο ανεμιστήρας μας σώζει, είναι το σωσίβιό μας» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια 20χρονη πωλήτρια παγωτών. Οι εμπορικοί δρόμοι της Βιέννης είναι άδειοι την ημέρα και οι πωλήσεις ξαναρχίζουν μόνο το απόγευμα, όταν πέφτει ο ήλιος και η θερμοκρασία, εξήγησε.

Η Αυστρία βίωσε επίσης φέτος το καλοκαίρι το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα που είχε παρατηρηθεί ποτέ για Ιούνιο μήνα, με τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών να ξεπερνούν τα προηγούμενα κατά 1,4 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πηγή: skai.gr

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