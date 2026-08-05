Η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος της Ουγγαρίας Tisza πρότεινε το κοινοβούλιο να εκλέξει τον νέο πρόεδρο της χώρας στις 11 Αυγούστου, σύμφωνα με την επίσημη πρόταση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου.

Η εκλογή νέου προέδρου και η σύνταξη νέου συντάγματος αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδίου του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ για την αποδυνάμωση των προπυργίων εξουσίας του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, για το οποίο ο Μάγιαρ δηλώνει ότι έλαβε ισχυρή εντολή από τους ψηφοφόρους.

Πηγή: skai.gr

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