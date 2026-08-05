Τραμπ: Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν - Με παρακαλάνε να συζητήσουμε

Σημαντική πρόοδο στις επαφές με το Ιράν υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν συνομιλίες.

Ειδικότερα σε νέα δήλωσή του ο Τραμπ αναφέρει ότι «έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Με κάλεσαν και μου είπαν: "Σε παρακαλούμε, ας συζητήσουμε". Θέλουν να μιλήσουν, αλλά το αστείο είναι ότι αυτό δεν το παραδέχονται ποτέ. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ σοφό να καταλήξουν σε συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί».

Νωρίτερα σε ξεχωριστή δήλωση, ο Τραμπ είπε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν «πολύ καλές συνομιλίες» με Ιρανούς ομολόγους τους. Ωστόσο, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά» εάν η Τεχεράνη «υπαναχωρήσει ξανά» από μια συμφωνία. Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι συμφωνία για το Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη απευθείας συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η επαναλειτουργία της θαλάσσιας διόδου, που αποτελεί βασικό διαπραγματευτικό χαρτί, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.



Πηγή: skai.gr

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