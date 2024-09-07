Ο πιανίστας Σέρτζιο Μέντες (Sergio Mendes), θρύλος της βραζιλιάνικης μουσικής ο οποίος έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο την μπόσα νόβα, απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, η οικογένειά του, προκαλώντας ένα κύμα εγκωμίων.

Ο Σέρτζιο Μέντες «πέθανε ειρηνικά» την Πέμπτη στην κατοικία του στο Λος Άντζελες, έχοντας γύρω του τη σύζυγο και τα παιδιά του, ανέφερε στην ανακοίνωση η οικογένειά του. «Τους τελευταίους μήνες, η υγεία του είχε πληγεί από τις συνέπειες μιας παρατεταμένης Covid», πρόσθεσε.

Ο Μέντες έχει ηχογραφήσει περισσότερα από 35 άλμπουμ και έκανε περιοδείες με μεγάλους Αμερικανούς καλλιτέχνες, όπως ο Φρανκ Σινάτρα.

Το 1966 είχε γνωρίσει διεθνή επιτυχία με το άλμπουμ του «Sergio Mendes & Brasil 66» και το διάσημο «Mas Que Nada», διασκευή ενός τραγουδιού του βραζιλιάνου καλλιτέχνη Ζόρζε Μπεν.

Το 1993 κέρδισε το βραβείο Grammy καλύτερου μουσικού άλμπουμ στον κόσμο για το «Brasileiro».

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη ιδιοφυΐα», έγραψε στο Instagram ο Μίλτον Νασιμέντο, άλλος θρύλος της βραζιλιάνικης μουσικής και από τους πρώτους που αντέδρασαν στο θάνατο του Μέντες χαιρετίζοντας «πολυάριθμα χρόνια φιλίας, συνεργασιών και μουσικής».

«Αυτή τη στιγμή της θλίψης, οι σκέψεις μου πηγαίνουν στην οικογένεια, στους φίλους και στους θαυμαστές του Σέρτζιο Μέντες», αντέδρασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με τον οποίο ήταν «ένας από τους πιο μεγάλους εκπροσώπους και διαφημιστές της μουσικής και της κουλτούρας της Βραζιλίας σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

