Περισσότεροι από 24 εκατομμύρια Αλγερινοί καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες θεωρείται σχεδόν σίγουρη η επανεκλογή για μια δεύτερη θητεία του προέδρου Αμπντελματζίντ Τεμπούν και των οποίων το κύριο διακύβευμα έγκειται στο ποσοστό της συμμετοχής.

Τα εκλογικά τμήματα θα παραμείνουν ανοικτά από τις 10:00 ως τις 21:00 (ώρα Ελλάδας). Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται απόψε, ενώ επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να γίνει αύριο, Κυριακή.

«Ο νικητής είναι γνωστός εκ των προτέρων», δεδομένης «της ποιότητας», του «ασυνήθιστα χαμηλού αριθμού» των υποψηφίων και των «συνθηκών μέσα στις οποίες εκτυλίχθηκε η προεκλογική εκστρατεία η οποία δεν ήταν παρα μια κωμωδία», εκτιμά στο Facebook ο Μοχάμεντ Χενάντ, ειδικός στις πολιτικές επιστήμες.

Αντίπαλοι του απερχόμενου προέδρου είναι δύο λίγο γνωστοί υποψήφιοι: ο Αμπντελααλί Χασάνι, ένας 57χρονος μηχανικός δημόσιων έργων, επικεφαλής του Κινήματος της Κοινωνίας για την Ειρήνη (MSP), του κύριου ισλαμιστικού κόμματος, και ο Γιούσεφ Αουσίς, 41 ετών, πρώην δημοσιογράφος και γερουσιαστής, επικεφαλής του Μετώπου Σοσιαλιστικών Δυνάμεων (FFS), του παλαιότερου αντιπολιτευόμενου κόμματος που έχει την εκλογική βάση του στην Καβυλία (ανατολική Αλγερία).

Η επανεκλογή του 78χρονου Τεμπούν θεωρείται ακόμα περισσότερο δεδομένη επειδή υποστηρίζουν την υποψηφιότητά του τέσσερις μεγάλοι πολιτικοί σχηματισμοί, κυρίως το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (FLN, πρώην μοναδικό κόμμα) και το ισλαμιστικό κίνημα Ελ Μπίνα.

«Ο πρόεδρος θέλει σημαντική συμμετοχή. Είναι το πρώτο διακύβευμα. Δεν έχει ξεχάσει πως εξελέγη το 2019 με χαμηλό ποσοστό. Θέλει να είναι ένας κανονικός πρόεδρος, όχι ένας πρόεδρος με προβληματική εκλογή», υπογραμμίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάσνι Αμπίντι του Κέντρου Μελετών Cermam στη Γενεύη.

Η αποχή είχε σπάσει ρεκόρ (60%) στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2019 τις οποίες είχε κερδίσει ο Τεμπούν με 58% των ψήφων, ενώ πραγματοποιούνταν μαζικές διαδηλώσεις για μια αλλαγή του συστήματος που ισχύει από την ανεξαρτησία της χώρας (1962).

Αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας, το Χιράκ, είχε διώξει τον Απρίλιο από την εξουσία, μαζί με τον ισχυρό στρατό, τον προκάτοχο του Τεμπούν, τον Αμπντελαζίζ Μπουτεφλίκα, έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία.

Μπροστά στο φάσμα μιας χαμηλής συμμετοχής, ο Τεμπούν και οι αντίπαλοί του διατρέχουν όλη τη χώρα από τα μέσα Αυγούστου, όμως η προεκλογική εκστρατεία, η οποία διεξήχθη κατ' εξαίρεσιν μέσα στο θερινό καύσωνα, προκάλεσε λίγο ενθουσιασμό.

Οι Αλγερινοί του εξωτερικού, 865.490 ψηφοφόροι σύμφωνα με την εκλογική αρχή Anie, ψηφίζουν από τη Δευτέρα.

Οι τρεις υποψήφιοι επικέντρωσαν στα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, υποσχόμενοι να βελτιώσουν την αγοραστική δύναμη και να ανορθώσουν την οικονομία, ώστε να εξαρτάται λιγότερο από τους υδρογονάνθρακες (95% των εισπράξεων σε συνάλλαγμα).

Στην εξωτερική πολιτική, υπάρχει συναίνεση σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των Παλαιστινίων και του λαού των Σαχραουί, τις οποίες υποστηρίζουν όλοι οι υποψήφιοι.

Με τη βοήθεια του μάνα του φυσικού αερίου, ο Τεμπούν υποσχέθηκε να αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις, επενδύσεις, δύο εκατομμύρια νέες κατοικίες και 450.000 νέες θέσεις απασχόλησης για να κάνει την Αλγερία «τη δεύτερη οικονομία της Αφρικής» μετά τη Νότια Αφρική.

Οι αντίπαλοί του υπόσχονται περισσότερες ελευθερίες. Ο υποψήφιος του FFS δεσμεύεται να «απελευθερώσει τους κρατούμενους γνώμης μέσω μιας αμνηστίας και να επανεξετάσει τους άδικους νόμους» για την τρομοκρατία ή τα μέσα ενημέρωσης. Ο υποψήφιος του MSP υποστηρίζει «το σεβασμό των ελευθεριών που έχουν περιοριστεί στο μηδέν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.