Λωρίδα της Γάζας: 13 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον δεκατρείς Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ εναντίον σχολείου το οποίο είχε μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων και εναντίον πολυκατοικίας σε τομείς της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν επλήγησαν σκηνές εκτοπισμένων στον χώρο του σχολείου Χαλίμα ας Σαντίγια, στην Τζαμπάλια (βόρεια).

Από την άλλη ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε «πλήγμα ακριβείας εναντίον τρομοκρατών που δρούσαν» εντός του σχολείου, λαμβάνοντας «μέτρα για τη μείωση του κινδύνου να πάθουν κακό άμαχοι», ιδίως με τη «χρήση πυρομαχικών ακριβείας, την επιτήρηση από αέρος και τη συλλογή επιπρόσθετων πληροφοριών».

«Τρομοκράτες της Χαμάς χρησιμοποιούσαν το κέντρο διοίκησης και ελέγχου για να σχεδιάζουν και να εκτελούν τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον στρατευμάτων και «του κράτους του Ισραήλ», επέμεινε.

Στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδισμός έπληξε πολυκατοικία στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ.

Οι βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν την ημέρα που ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στον θύλακο υπό πολιορκία εισέρχεται στον δωδέκατο μήνα του.

Η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του πολέμου, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 97 παραμένουν όμηροι των μαχητών του παλαιστινιακού κινήματος, ωστόσο 33 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ - που προκάλεσαν ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο υπό πολιορκία, όπου έχει εκτοπιστεί σχεδόν όλος ο πληθυσμός 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων- έχουν στοιχίσει ως τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 40.878 ανθρώπους, με βάση τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τα περισσότερα από τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.