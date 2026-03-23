Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ρωσικό λιμάνι Πρίμορσκ, έπειτα από επιδρομή drones στην περιφέρεια Λένινγκραντ, όχι μακριά από τα σύνορα με τη Φινλανδία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Πάνω από 50 drones» καταστράφηκαν τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Λένινγκραντ (βορειοδυτικά), ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Ντραζντένκα λίγο πριν από τις 04:30.

«Δεξαμενή καυσίμων υπέστη ζημιά στο λιμάνι Πρίμορσκ», με αποτέλεσμα να προκληθεί «πυρκαγιά», ενημέρωνε λίγο πριν από τις 04:00, προσθέτοντας πως προσωπικό στο λιμάνι απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

Το λιμάνι αυτό στη Βαλτική Θάλασσα βρίσκεται ανάμεσα στα σύνορα με τη Φινλανδία και τη μεγαλούπολη της Αγίας Πετρούπολης.

Έχουν καταγραφτεί ουκρανικές επιθέσεις στην περιφέρεια, που πάντως βρίσκεται πολύ μακριά από τα μέτωπα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.