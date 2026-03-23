Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Επιδρομή drones πλήττει λιμάνι κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία

Το λιμάνι αυτό στη Βαλτική Θάλασσα ανάμεσα στα σύνορα με τη Φινλανδία και τη μεγαλούπολη της Αγίας Πετρούπολης - Τι ανακοίνωσαν οι Αρχές

Drones

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ρωσικό λιμάνι Πρίμορσκ, έπειτα από επιδρομή drones στην περιφέρεια Λένινγκραντ, όχι μακριά από τα σύνορα με τη Φινλανδία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Πάνω από 50 drones» καταστράφηκαν τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Λένινγκραντ (βορειοδυτικά), ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Ντραζντένκα λίγο πριν από τις 04:30.

«Δεξαμενή καυσίμων υπέστη ζημιά στο λιμάνι Πρίμορσκ», με αποτέλεσμα να προκληθεί «πυρκαγιά», ενημέρωνε λίγο πριν από τις 04:00, προσθέτοντας πως προσωπικό στο λιμάνι απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

Το λιμάνι αυτό στη Βαλτική Θάλασσα βρίσκεται ανάμεσα στα σύνορα με τη Φινλανδία και τη μεγαλούπολη της Αγίας Πετρούπολης.

Έχουν καταγραφτεί ουκρανικές επιθέσεις στην περιφέρεια, που πάντως βρίσκεται πολύ μακριά από τα μέτωπα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Drones Ρωσία Φινλανδία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark