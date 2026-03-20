Ουκρανική αντιαεροπορική ασπίδα αναπτύχθηκε στα αραβικά κράτη. Στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία έχει αναπτύξει μονάδες αναχαίτισης drones για την προστασία κρίσιμων και πολιτικών υποδομών σε πέντε χώρες της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την επέκταση των περιοχών κάλυψης», έγραψε ο Ούμεροφ στο X.

Παράλληλα, 201 στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Είναι «βετεράνοι» των επιθέσεων με ιρανικούς Shahed στην Ουκρανία και εκπαιδεύουν τις τοπικές δυνάμεις.

Τα drones αναχαίτισης που στέλνει το Κίεβο είναι μικρά, ταχύτατα FPV drones (ταχύτητες έως 340 χλμ/ώρα) που κοστίζουν μόλις $2.000-$3.000. H κυβέρνηση Ζελένσκι στέλνει και συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου (EW), τεχνολογία που «τυφλώνει» τα ιρανικά drones πριν καν πλησιάσουν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις όπως της Aramco.

Η ανάρτηση του Ρουστέμ Ουμέροφ

«Την περασμένη εβδομάδα, επισκέφτηκα τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Πραγματοποίησα συναντήσεις με την ηγεσία αυτών των χωρών και τους αρμόδιους θεσμούς. Επιπλέον, Ουκρανοί στρατιωτικοί ειδικοί επιχειρούν σε καθεμία από αυτές τις χώρες υπό τον συντονισμό του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας. Το έργο επικεντρώνεται σε δύο τομείς. Ο πρώτος είναι η χρήση ουκρανικών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών, ιδίως επιθέσεων με UAV. Ο δεύτερος είναι οι διαβουλεύσεις με εταίρους για την αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας και την προετοιμασία πρακτικών λύσεων για την αεράμυνα με βάση την εμπειρία της Ουκρανίας» σημειώνει ο Ουκρανός αξιωματούχος.

«Οι ομάδες μας διεξήγαν αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων για την προστασία εγκαταστάσεων κρίσιμων υποδομών και ανέπτυξαν συγκεκριμένες λύσεις. Παρέχονται επίσης συστάσεις εμπειρογνωμόνων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ορισμένων συστημάτων αεράμυνας. Έχουν αναπτυχθεί μονάδες αναχαίτισης για την προστασία πολιτικών και κρίσιμων υποδομών. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την επέκταση των περιοχών κάλυψης. Έχουν επίσης καθοριστεί περαιτέρω βήματα για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με καθεμία από αυτές τις χώρες».



«Η Ουκρανία υπερασπίζεται τη ζωή και την κυριαρχία δίπλα σε όσοι μας υποστηρίζουν στη διατήρηση της ανεξαρτησίας μας. Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις συνεργασίες ασφαλείας με τους συμμάχους μας» καταλήγει ο Ουμέροφ.



Report to the President of Ukraine, Volodymyr @ZelenskyyUa, on the work of Ukrainian teams in the Gulf region.



Over the past week, I visited the UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and Jordan. I held meetings with leadership of those countries and relevant institutions.… pic.twitter.com/PWlfTG0She — Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 20, 2026

