Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, Τρίτη μετά από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε έξω από τοπικό δικαστικό μέγαρο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν το Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Ερευνούμε τι είδους έκρηξη ήταν αυτή. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Θα είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αφότου θα έχουμε λάβει την αναφορά από την εγκληματολογική μας ομάδα».

