Νέες θεωρίες για την υγεία του Πούτιν - Οι εικόνες με τις διογκωμένες φλέβες - Δείτε βίντεο

Νέες θεωρίες για την υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν προκάλεσε η συνάντηση του Ρώσου προέδρου με μια ειδικό σε θέματα δημόσιας υγείας, καθώς σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, φαίνονται οι διογκωμένες φλέβες στα χέρια του και οι ασυνήθιστες κινήσεις των δακτύλων του τη στιγμή της χειραψίας.

Ο 73χρονος Πούτιν συναντήθηκε με τη 22χρονη Γεκατερίνα Λεστσίνσκαγια, επικεφαλής του κινήματος «Υγιής Πατρίδα», για να συζητήσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων στη Ρωσία σύμφωνα με το express.co.uk. Ωστόσο, η προσοχή στράφηκε στα χέρια του, όπου διακρίνονταν - κυρίως - οι πρησμένες φλέβες.

Στο βίντεο της συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος διακρίνεται να κινεί νευρικά τα δάχτυλά του και να τα σφίγγει σε γροθιά κάτω από το σακάκι του.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στο X και αναπαράχθηκε από διάφορα μέσα, με ουκρανικές πηγές να υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν ενδέχεται να αντιδρά έτσι λόγω πόνου.

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος Ντμίτρο Γκόρντον σχολίασε: «Ο Πούτιν σφίγγει τα χέρια του σε γροθιές. Φαίνονται πρησμένα, με έντονες φλέβες».

Άλλες πηγές αποδίδουν την εικόνα του στις φυσιολογικές συνέπειες της γήρανσης, τις οποίες ο ίδιος προσπαθεί να καλύψει – σύμφωνα με φήμες – μέσω αισθητικών επεμβάσεων. Η διατήρηση μιας νεανικής και δυναμικής εικόνας έχει γίνει σημαντικό μέρος του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζεται στη Ρωσία.

Σημειώνεται πως έχουν υπάρξει και άλλες φήμες κατά καιρούς που λένε ότι μπορεί να πάσχει από διάφορες παθήσεις - ισχυρισμοί που το Κρεμλίνο πάντως απορρίπτει κάθε υπόνοια ασθένειας, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς».

Στο μεταξύ, το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται δύο μήνες μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στην οποία οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν σε συζήτησή τους στη βιοτεχνολογία, για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την πιθανότητα οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια. Ο Πούτιν φέρεται να είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι και (μπορείς) ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία».

