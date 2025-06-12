Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε σήμερα ότι στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ρωσίας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αποκαλούμενη «τριάδα» των πυρηνικών όπλων – δηλαδή στα πυρηνικά όπλα που εκτοξεύονται από ξηρά (διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, ICBM), θάλασσα (βαλλιστικοί πύραυλοι υποβρυχίων, SLBM) και αέρα (στρατηγικά βομβαρδιστικά).

Οι δηλώσεις του, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, έγιναν κατά τη διάρκεια σύσκεψης με κορυφαίους αξιωματούχους αφιερωμένη στην αμυντική βιομηχανία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

«Χωρίς αμφιβολία, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πυρηνική τριάδα, η οποία ήταν και θα παραμείνει εγγύηση της εθνικής κυριαρχίας της Ρωσίας, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων παγκοσμίως», είπε ο πρόεδρος Πούτιν.

Ανέφερε ότι το 95% των όπλων στις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας είναι πλήρως εκσυγχρονισμένο, ποσοστό που κατ’ αυτόν είναι «το υψηλότερο μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων σε όλον τον κόσμο».

