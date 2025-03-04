Ρέιτσελ Ριβς: Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επηρεαστεί από τους δασμούς του Τραμπ

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επιβολή δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Μεξικό και τον Καναδά, είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επηρεαστεί από την επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου, ακόμη και αν δεν του επιβληθούν άμεσα δασμοί.

«Είναι απολύτως βέβαιο ότι ακόμη και αν δεν επιβληθούν δασμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα επηρεαστούμε από την επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου, από μία βραδύτερη αύξηση του ΑΕΠ και από υψηλότερο πληθωρισμό απ' ότι θα συνέβαινε διαφορετικά», δήλωσε σήμερα η ίδια στους δημοσιογράφους.

«Θα συνεχίσω να υποστηρίζω μαζί με όλους τους διεθνείς ομολόγους μου την υπόθεση του ελεύθερου και ανοιχτού εμπορίου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

