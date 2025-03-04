Η Ρωσία συμφώνησε να βοηθήσει την κυβέρνηση Τραμπ για την έναρξη συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την υποστήριξή της σε περιφερειακές ένοπλες ομάδες, σύμφωνα με το Bloomberg.



Ο Τραμπ μετέφερε αυτό το αίτημα απευθείας στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία τον Φεβρουάριο, και κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του συζήτησαν το θέμα με τους Ρώσους ομολόγους τους στη διάρκεια των συνομιλιών στη Σαουδική Αραβία λίγες ημέρες αργότερα, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ούτε η Ρωσία ούτε το Ιράν έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημοσίως το αίτημα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερωτήσεις του Bloomberg, δήλωσε ότι «η Ρωσία πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα πρέπει να επιλύσουν όλα τα προβλήματα μέσω διαπραγματεύσεων» και ότι η Μόσχα «είναι έτοιμη να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να το πετύχει αυτό».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία είχε προσφερθεί να μεσολαβήσει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, δήλωσε μόνο ότι είναι «φυσικό» οι χώρες να προσφέρουν τη βοήθειά τους.

«Δεδομένης της σημασίας αυτών των ζητημάτων, είναι πιθανό πολλά μέρη να δείξουν καλή θέληση και ετοιμότητα να βοηθήσουν στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγκαέι κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα στην Τεχεράνη.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από περίπου έξι εβδομάδες, ο Τραμπ προσπάθησε να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τις οποίες διέκοψαν οι ΗΠΑ μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου με απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν και οι δύο πλευρές έχουν σηματοδοτήσει ότι είναι ανοιχτές στη συνεργασία και σε άλλα γεωπολιτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών οδών και πόρων στην Αρκτική .

Ανώτατοι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, συζήτησαν το αίτημα της Ουάσιγκτον να βοηθήσει τη Μόσχα στα ζητήματα του Ιράν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στις 18 Φεβρουαρίου στο Ριάντ.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ αργότερα μοιράστηκε λεπτομέρειες της συνάντησης με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγκτσί, όταν συναντήθηκαν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ίδιο σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση.



Πηγή: skai.gr

