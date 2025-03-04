Όρμπαν: Επικρίνει την ΕΕ για τη στασιμότητα της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν επανέλαβε σήμερα ότι η χώρα του υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη Βόρεια Μακεδονία όσον αφορά τη φιλοδοξία της δεύτερης να καταστεί μέλος της ΕΕ, ενώ κατηγόρησε την τελευταία ως υπεύθυνη για την καθυστέρηση που παρατηρείται προς την κατεύθυνση αυτή.

«Είναι ντροπή που η διαδικασία αυτή προχωρά τόσο αργά, κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται η Βόρεια Μακεδονία, αλλά εμείς, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας. Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και δεν βλέπω άλλη λύση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας εκτός από τη διεύρυνση», ανέφερε ο Βίκτορ Όρμπαν, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα στη Βουδαπέστη με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Ο Βίκτορ Όρμπαν πρόσθεσε ότι είναι "άδικο", οι Ευρωπαίοι ηγέτες να ευνοούν την Ουκρανία έναντι της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την πορεία ένταξής τους στην ΕΕ.

Από τη μεριά του, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι σημείωσε ότι στρατηγικός στόχος της χώρας του είναι η ένταξη στην ΕΕ και εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Ούγγρο πρωθυπουργό για τη στήριξη που προσφέρει στα Σκόπια.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι υποστήριξε ότι η στασιμότητα της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας οφείλεται σε "διμερείς διαφορές", παραπέμποντας στις διαφορές της χώρας του με τη Βουλγαρία και την άρνηση της τελευταίας να συναινέσει στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ, αν πρώτα η Βόρεια Μακεδονία δεν τροποποιήσει το Σύνταγμά της προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.

Ο Βίκτορ Όρμπαν ανέφερε ότι οι διμερείς διαφορές δεν πρέπει να επηρεάζουν και να εμποδίζουν την πορεία ένταξης των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ, χωρών.

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βίκτορ Όρμπαν είπε ότι η Ουγγαρία παραμένει στη θέση ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί άμεσα.

«Ζούμε στη σκιά του πολέμου εδώ και τρία χρόνια. Χαιρετίζουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας και ενδιαφερόμαστε για επιτυχή έκβαση. Στεκόμαστε ενάντια σε εκείνες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι φίλοι και σύμμαχοί μας, αλλά που αποφάσισαν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί. Η συνέχιση του πολέμου είναι κακό και λάθος πράγμα», είπε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

Ακόμη, ο Βίκτορ Όρμπαν γνωστοποίησε ότι θα συναντηθεί αύριο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να συζητήσουν για την Ουκρανία, πριν από την έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Η επίσκεψη του Χρίστιαν Μίτσκοσκι στη Βουδαπέστη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης διακυβερνητικής διάσκεψης μεταξύ Ουγγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε χθες και σήμερα στην ουγγρική πρωτεύουσα.

Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφθηκε τη Βόρεια Μακεδονία από τότε που το δεξιό κόμμα VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι ανέλαβε την εξουσία στη χώρα, μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάιο του 2024. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εκείνης του Ούγγρου πρωθυπουργού, τον Σεπτέμβριο του 2024, πραγματοποιήθηκε, στην πόλη Οχρίδα, η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ουγγαρίας.

Το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χορήγησε δάνειο ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στην κυβέρνηση του Χρίστιαν Μίτσκοσκι με χαμηλό επιτόκιο (3,25%) και ευνοϊκούς όρους (τριετή περίοδο χάριτος και αποπληρωμή σε 15 έτη).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

