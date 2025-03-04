Τραμπ: Ο Καναδάς απαγορεύει σε αμερικανικές τράπεζες να λειτουργούν στο έδαφός του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σήμερα ότι δεν επιτρέπεται στις αμερικανικές τράπεζες να λειτουργούν στον Καναδά, την ώρα που οι καναδικές τράπεζες δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ.

«Ο Καναδάς δεν επιτρέπει στις Αμερικανικές Τράπεζες να κάνουν δουλειές στον Καναδά, αλλά οι δικές του τράπεζες πλημμυρίζουν την Αμερικανική Αγορά. Ω, αυτό μου φαίνεται δίκαιο» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

Δεκαέξι αμερικανικές τράπεζες λειτουργούν σήμερα στον Καναδά, όπως ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο η Καναδική Ένωση Τραπεζών.

Οι τράπεζες αυτές δραστηριοποιούνται σε μια σειρά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως σε χορηγήσεις εταιρικών και προσωπικών δανείων, διαχείριση κεφαλαίων, προϊόντα πιστωτικών καρτών, επενδύσεις και ενυπόθηκα δάνεια. Εξυπηρετούν όχι μόνο τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται και στις δύο χώρες, αλλά και την εγχώρια λιανική αγορά του Καναδά. Σύμφωνα με την Καναδική Ένωση Τραπεζών, οι αμερικανικές τράπεζες ελέγχουν σχεδόν το 50% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού των ξένων τραπεζών στον Καναδά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

