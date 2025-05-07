Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στο Κίεβο σε επιθέσεις με ρωσικά drones, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο.

Συντρίμμια από drone έπεσαν σε πενταώροφο κτίριο κατοικιών στη συνοικία Σεβτσενκίφσκι, στο δυτικό Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, επεσήμανε ο Κλίτσκο στο Telegram.

«Η επίθεση των εχθρικών drones εναντίον της πόλης συνεχίζεται. Παραμείνετε στα καταφύγια», τόνισε.

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν εκ των οποίων οι τρεις έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία και οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου, σημείωσε ο Κλίτσκο.

Άλλα συντρίμμια από drone προκάλεσαν ζημιές σε κτίριο στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, ενώ άλλα έπεσαν σε άδειους χώρους χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Η πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, έγινε επίσης στόχος 13 ρωσικών drones στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, σύμφωνα με την αστυνομία η οποία έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Εξάλλου επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας οδήγησαν τις αρχές να αναστείλουν δύο φορές τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Σερεμέτιεβο, επεσήμανε στο Telegram ο Αρτέμ Κορενιάκο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας Rossaviatsia.

Σήμερα τα ξημερώματα ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε σε δύο ξεχωριστές αναρτήσεις του ότι εννέα drones καταρρίφθηκαν την ώρα που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Η Ουκρανία επιτέθηκε με drones εναντίον της Μόσχας σήμερα για τρίτη συνεχή νύκτα, την ώρα που περίπου 30 ξένοι ηγέτες - ανάμεσά τους ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ-αναμένονται στη ρωσική πρωτεύουσα για τις εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα μεγάλη στρατιωτική παρέλαση παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με την ευκαιρία των εορτασμών αυτών ο Πούτιν ανακοίνωσε τριήμερη εκεχειρία, από τις 8 ως τις 10 Μαΐου, στον πόλεμο με την Ουκρανία, αν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την ανακοίνωση ανώφελη και αντιπρότεινε εκεχειρία τουλάχιστον 30 ημερών.

Χθες η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones εναντίον της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία των αεροδρομίων της Μόσχας, αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων, όπως του Νίζνι Νόβγκοροντ, της Σαμάρα, της Σαράτοφ και του Βόλγκογκραντ.

Το αεροδρόμιο της Καζάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί σήμερα, σύμφωνα με τον Κορενιάκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

