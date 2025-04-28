Λογαριασμός
Μόσχα: Αυτός είναι ο φερόμενος δολοφόνος του Ρώσου στρατηγού - «Με πλήρωσε 18.000 δολάρια το Κίεβο» - Βίντεο

Ο Κουζίν δήλωσε ότι στρατολογήθηκε από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες το 2023. Μετακόμισε στην πολυκατοικία όπου έμενε ο Μοσκάλικ τον Νοέμβριο του 2024

Ρωσία: Αυτός είναι ο φερόμενος δολοφόνος του Ρώσου στρατηγού

Ο Ιγκνάτ Κουζίν, ύποπτος για τη δολοφονία του αναπληρωτή επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Γιαροσλάβ Μοσκάλικ, οδηγήθηκε την Κυριακή σε δικαστήριο της Μόσχας.

Στον Ιγκνάτ Κουζίν απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία, και στάλθηκε σε κέντρο προφυλάκισης για 2 μήνες.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, στην απολογία του ανέφερε ότι για τη δολοφονία του στρατηγού, οι Ουκρανοί υποσχέθηκαν να του πληρώσουν 18 χιλιάδες δολάρια.

Την Κυριακή ο Κουζίν μεταφέρθηκε στον τόπο του εγκλήματος στο πλαίσιο των ερευνών.

Ο Κουζίν δήλωσε ότι στρατολογήθηκε από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες το 2023. Μετακόμισε στην πολυκατοικία όπου έμενε ο Μοσκάλικ τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και έκτοτε παρακολουθούσε τον αντιστράτηγο. 

Ένα Volkswagen Golf που ήταν σταθμευμένο κοντά στο σπίτι του Μοσκάλικ εξερράγη την περασμένη Παρασκευή. Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη καθώς ο αντιστράτηγος έφευγε από το σπίτι του και πέθανε επί τόπου. 

Ο Κουζίν παρακολουθούσε το θύμα για αρκετούς μήνες για να ανακαλύψει το πρόγραμμά του, μέχρι και τη μοιραία μέρα που έφυγε από το κτίριο.

Κουζίν

