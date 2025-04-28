Ιταλία: Συνάντηση Ερντογάν με Μελόνι την Τρίτη

Τετ α τετ θα έχουν στη Ρώμη την Τρίτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η Τζόρτζια Μελόνι όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Η συνάντηση των δυο ηγετών σηματοδοτεί την πολύπλευρη σύσφιξη σχέσεων Άγκυρας και Ρώμης.

Στόχος η στενότερη τουρκοϊταλική πολιτική συνεργασία, νέα επιχειρηματικά βήματα, αλλά και νέες κινήσεις στην αμυντική βιομηχανία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο γαμπρός του Ερντογάν θα παράγει μη επανδρωμένα αεροσκάφη μαζί με την ιταλική Leonardo.

Παράλληλα, η Baykar, μια τουρκική αμυντική εταιρεία που ειδικεύεται σε UAV, C4I και τεχνητή νοημοσύνη, εξαγόρασε την ιταλική Piaggio Aerospace.

Από πλευράς του, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων (IGA), Κωνσταντίνος Φίλης παρατήρησε στον ΣΚΑΪ, ότι η Μελόνι έχει τις καλύτερες προσβάσεις στον Λευκό Οίκο, και ειδικά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

