Ρωσία: Για τρομοκρατία κατηγορείται ο ύποπτος για τη δολοφονία του Ρώσου στρατηγού

Οι ρωσικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον ενός Ουκρανού πολίτη που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία υψηλόβαθμου αξιωματικού του ρωσικού στρατού κοντά στη Μόσχα, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ουκρανία για τον θάνατο του 59χρονου Γιάροσλαβ Μοσκάλικ, υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Βασικών Επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Προς το παρόν το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει σχετικά με τον θάνατο του Μοσκάλικ.

Επικαλούμενο τη Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, το Interfax μετέδωσε ότι ο ύποπτος Ίγκνατ Κούζιν δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία του Μοσκάλικ και είπε ότι στρατολογήθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Ερευνητική Επιτροπή ανέφερε ότι οι ρωσικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και άλλα πρόσωπα που πιθανόν να εμπλέκονται στη δολοφονία του Μοσκάλικ.

Ρώσοι μπλόγκερς που γράφουν για τον πόλεμο χαρακτήρισαν τον Μοσκάλικ ανερχόμενο αστέρα.

Είχε συμμετάσχει σε πολλές ρωσικές αντιπροσωπείες σε ανώτερο επίπεδο που είχαν πραγματοποιήσει συναντήσεις με δυτικούς αξιωματούχους με στόχο την διαπραγμάτευση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Είχε επίσης ασχοληθεί με το θέμα της Συρίας παρουσιάζοντας έκθεση για την στρατιωτικοτεχνική συνεργασία στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή σε ένα φόρουμ για την ασφάλεια, στη Μόσχα, το 2021.

Ο Μοσκάλικ σκοτώθηκε στην πόλη Μπαλασίκα, ανατολικά της Μόσχας, μερικές ώρες πριν ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη ρωσική πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.