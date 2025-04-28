Με κεντρικό μήνυμα ότι «η Κίνα κερδίζει» από τις πολιτικές καθαρής ενέργειας και ότι ο κόσμος πρέπει να επιστρέψει στα ορυκτά καύσιμα, κατέφθασε η αμερικανική αποστολή στο Λονδίνο, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση Τραμπ στη διεθνή σύνοδο για την ενεργειακή ασφάλεια.

Ωστόσο, η υποδοχή υπήρξε τουλάχιστον αμήχανη. Παρά τις ευγενικές αναφορές στην αμερικανική συνεισφορά κατά την ενεργειακή κρίση από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, οι ευρωπαϊκοί ηγέτες κατέστησαν σαφές ότι το μέλλον τους δεν είναι στα αμερικανικά ορυκτά καύσιμα, αλλά στην ανάπτυξη εγχώριων καθαρών τεχνολογιών.

Ο Τομ Τζόις, αναπληρωτής υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι οι πολιτικές μηδενικών εκπομπών «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των λαών μας», ενισχύοντας την κυριαρχία της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού καθαρής ενέργειας. Όμως, τα λόγια του έπεσαν στο κενό: όπως περιέγραψε Ευρωπαίος αξιωματούχος, «η σιωπή στην αίθουσα ήταν εκκωφαντική».

Η Ουάσινγκτον επιχείρησε εκ νέου πίσω από κλειστές πόρτες να πείσει για τη «μοναδική αξιοπιστία» των αμερικανικών ορυκτών καυσίμων, ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico, αγνοήθηκε και πάλι, κρίθηκε εκτός κλίματος και απομονώθηκε.

«Ιδεολογία αντί για πραγματικότητα», περιέγραψε την αμερικανική στάση ο Πιτ Τσόκλι, επικεφαλής του think tank Energy and Climate Intelligence Unit.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως ο υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας της Γαλλίας Μαρκ Φερασί, επισήμαναν ότι ούτε η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα ούτε η υποκατάστασή τους με κινεζικές τεχνολογίες αποτελεί λύση. Αντίθετα, η στρατηγική επιλογή της Ευρώπης είναι η παραγωγή καθαρής ενέργειας και τεχνολογίας στο εσωτερικό.

«Οι καθαρές, εγχώριες ανανεώσιμες πηγές ενισχύουν όχι μόνο την ανθεκτικότητά μας αλλά και την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν.

Παρά τις μεγάλες διαφορές, ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι υπάρχουν τομείς συνεργασίας με τις ΗΠΑ, κυρίως στην πυρηνική ενέργεια και τη γεωθερμία. «Είναι σημαντικό οι ΗΠΑ να συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις», πρόσθεσε.

Πάντως, ειδικοί όπως ο Τζέσι Γιανγκ, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προειδοποιούν ότι η επιμονή της Ουάσινγκτον στα ορυκτά καύσιμα αποδυναμώνει την παγκόσμια επιρροή της και υπονομεύει τις ίδιες τις στρατηγικές της εναντίον της Κίνας.

Πηγή: skai.gr

