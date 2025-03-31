Ο ηγέτης των Συντηρητικών Pierre Poilievre υποσχέθηκε να εγκρίνει γρήγορα τις απαραίτητες υποδομές για τη μεταφορά καναδικής ενέργειας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό χωρίς την εμπλοκή των ΗΠΑ.

Μια συντηρητική κυβέρνηση θα δημιουργήσει έναν αποκαλούμενο εθνικό ενεργειακό διάδρομο, μέσω του οποίου οι εταιρείες θα μπορούσαν να κατασκευάσουν γραμμές μεταφοράς, σιδηρόδρομους και αγωγούς, σύμφωνα με δήλωση της εκστρατείας του Poilievre τη Δευτέρα. Οι επαρχιακές και τοπικές κυβερνήσεις θα παράσχουν «νομικά δεσμευτικές δεσμεύσεις» που θα επιτρέπουν στις εταιρείες να χρησιμοποιούν τον διάδρομο, είπε η εκστρατεία.

«Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον το ατελείωτο ρυθμιστικό κενό που έχει κάνει τους Καναδούς φτωχότερους», δήλωσε ο Poilievre. «Θα αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια νέων επενδύσεων στην οικονομία του Καναδά , θα δημιουργήσει ισχυρούς μισθούς για τους Καναδούς εργαζόμενους και θα αποκαταστήσει την οικονομική μας ανεξαρτησία».

Είναι η πιο πρόσφατη υπόσχεση του Poilievre, ο οποίος προσπαθεί να ξαναχτίσει τη δυναμική της εκστρατείας του ενόψει των γενικών εκλογών στις 28 Απριλίου. Ο κύριος αντίπαλός του, ο Φιλελεύθερος πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, απολαμβάνει μεγάλη υποστήριξη εν μέσω απειλών για δασμούς και προσάρτηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πέρυσι, ο Καναδάς εξήγαγε σχεδόν όλο το αργό του πετρέλαιο στις ΗΠΑ. Ο Poilievre κατηγόρησε τη φιλελεύθερη κυβέρνηση για τον περιορισμό των καναδικών ενεργειακών έργων, αφήνοντας τη χώρα εξαρτημένη από τον νότιο γείτονά της. Ένα βασικό στοιχείο της πλατφόρμας των Συντηρητικών είναι η κατάργηση ενός νόμου που απαγορεύει τους νέους αγωγούς και την ενίσχυση της παραγωγής πόρων.

Η φιλελεύθερη κυβέρνηση χρηματοδότησε την επέκταση του αγωγού Trans Mountain, του μοναδικού αγωγού αργού πετρελαίου του Καναδά που πηγαίνει σε ένα ωκεάνιο λιμάνι, επιτρέποντας περισσότερες εξαγωγές στην Ασία. Η μεγαλύτερη γραμμή τέθηκε σε λειτουργία πέρυσι.

Οι Φιλελεύθεροι, που τώρα προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, παρουσίασαν παρόμοια σχέδια την Παρασκευή για να διαφοροποιήσουν το καναδικό εμπόριο μακριά από τις ΗΠΑ. Όπως ανέφεραν, το Ταμείο Διαδρομής Διαφοροποίησης Εμπορίου θα δαπανήσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά (3,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για να επιταχύνει την κατασκευή λιμένων, σιδηροδρόμων, αυτοκινητοδρόμων και αεροδρομίων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.