Οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται να εξαπολύσουν νέα στρατιωτική επίθεση τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο να αυξήσουν την πίεση στην Ουκρανία και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση του Κρεμλίνου στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, δήλωσαν Ουκρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί αναλυτές.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τους Ουκρανούς αξιωματούχους, θα μπορούσε να δώσει στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κάθε λόγο να καθυστερήσει τις συζητήσεις για παύση των εχθροπραξιών, προτιμώντας να επιδιώξει περισσότερα εδαφικά κέρδη.

Το Κρεμλίνο προγραμματίζει μια πολύπλευρη επίθεση κατά μήκος της γραμμής του μετώπου των 1.000 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τους αναλυτές και τους στρατιωτικούς διοικητές.

Επικαλούμενος αναφορές πληροφοριών, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για νέες επιθέσεις στο βορρά, στις περιοχές Σούμι, Χάρκοβο και Ζαπορίζια.

«Τραβούν σε μάκρος τις διαπραγματεύσεις και προσπαθούν να εγκλωβίσουν τις ΗΠΑ σε ατέλειωτες και άσκοπες συζητήσεις για δήθεν 'όρους', μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρόνο και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να καταλάβουν περισσότερη γη», δήλωσε ο Ζελένσκι την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Παρίσι.

Δύο διπλωμάτες της G7 στο Κίεβο συμφώνησαν με αυτήν την εκτίμηση, αναφέρει το Associated Press.

Η Ρωσία έχει ουσιαστικά απορρίψει την πρόταση των ΗΠΑ για άμεση και πλήρη παύση των εχθροπραξιών για 30 ημέρες, ενώ και η πρόθεσή της για μερική κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα αμφισβητείται μετά την επιβολή εκτεταμένων όρων από τους διαπραγματευτές του Κρεμλίνου.

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν ρωσικά drones χτύπησαν την πόλη Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Σερχίι Λυσάκ και την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας. Τουλάχιστον οκτώ ακόμη άτομα τραυματίστηκαν όταν ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε την κοντινή πόλη Κρυβίι Ριχ, την πόλη καταγωγής του Ζελένσκι, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης Λυσάκ.

Η επιτυχία στο πεδίο της μάχης είναι ξεκάθαρα η στρατηγική του Πούτιν.

«Σε όλο το μέτωπο, η στρατηγική πρωτοβουλία βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Πούτιν την Πέμπτη σε φόρουμ στο Αρκτικό λιμάνι του Μούρμανσκ. «Οι στρατιώτες μας, τα παιδιά μας, προχωρούν και απελευθερώνουν τη μία περιοχή μετά την άλλη, τον έναν οικισμό μετά τον άλλο, κάθε μέρα.»

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την πίεση

Ουκρανοί στρατιωτικοί διοικητές δήλωσαν ότι η Ρωσία πρόσφατα ενίσχυσε τις επιθέσεις της για να βελτιώσει τις τακτικές θέσεις της εν όψει της αναμενόμενης ευρύτερης επιθέσεως.

«Χρειάζονται χρόνο μέχρι τον Μάιο, αυτό είναι όλο», είπε ο Ουκρανός στρατιωτικός αναλυτής Παύλο Ναρόζνι, που συνεργάζεται με στρατιώτες.

Στα βόρεια, οι Ρώσοι και οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σχεδόν στερήσει από το Κίεβο ένα σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί, ανακτώντας τις περισσότερες περιοχές της ρωσικής περιοχής του Κουρσκ, όπου οι Ουκρανοί στρατιώτες πραγματοποίησαν μια αιφνιδιαστική επιδρομή πέρυσι. Οι μάχες έχουν επίσης ενταθεί κατά μήκος του ανατολικού μετώπου στο Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια.

Μια από τις ανησυχίες ορισμένων διοικητών είναι αν η Ρωσία πρόκειται να αποσπάσει τις έμπειρες δυνάμεις από το Κουρσκ για να τις μεταφέρει σε άλλες περιοχές της ανατολής.

«Θα είναι δύσκολο. Οι δυνάμεις από το Κουρσκ θα έχουν υψηλό ηθικό από τις νίκες τους εκεί», είπε ένας Ουκρανός διοικητής τάγματος στην περιοχή του Ντονέτσκ.

«Προετοιμάζουν επιθετικές ενέργειες στο μέτωπο που θα διαρκέσουν από έξι έως εννέα μήνες, σχεδόν όλο το 2025», είπε ο Ουκρανός στρατιωτικός αναλυτής Ολέξι Χετμάν, που έχει επαφές με το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων.

Εντείνονται οι μάχες στα μέτωπα

Η Ρωσία εισήλθε στις διαπραγματεύσεις με σαφή πλεονέκτημα στον πόλεμο. Τώρα, αφού ανακατέλαβε το 80% του εδάφους της στην περιοχή Κουρσκ πριν από τις διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις της έχουν εντείνει τις μάχες σε άλλα μέρη του πρώτης γραμμής.

«Ο αριθμός των συγκρούσεων στην πρώτη γραμμή δεν μειώνεται», δήλωσε ο Χετμάν. «Αν ήθελαν να σταματήσουν τον πόλεμο, οι ενέργειές τους σίγουρα δεν το δείχνουν».

Η Ρωσία ενίσχυσε τις αποστολές αναγνώρισης για να εντοπίσει και να καταστρέψει θέσεις πυροβολικού και συστήματα drones που θα μπορούσαν να εμποδίσουν μια μελλοντική επίθεση, δήλωσαν δύο Ουκρανοί διοικητές.

«Όλα αυτά μπορεί να είναι σημάδια ότι ετοιμάζεται για επίθεση στο εγγύς μέλλον», είπε ο Χέτμαν.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τα στρατεύματά της κατέλαβαν ένα χωριό στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, απέναντι από τα σύνορα με το Κουρσκ. Ο Ζελένσκι είχε νωρίτερα αναφέρει την επαρχία ως έναν από τους στόχους για την ρωσική επίθεση της άνοιξης.

Οι μάχες εντάθηκαν επίσης στην ανατολική πόλη Ποκρόβσκ, ένα από τα κύρια αμυντικά οχυρά της Ουκρανίας και σημαντικό κέντρο εφοδιασμού στην περιοχή του Ντονέτσκ. Η κατάληψή της θα έφερνε τη Ρωσία πιο κοντά στον στόχο της να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή.

«Οι Ρώσοι είχαν εξαντληθεί σημαντικά τους τελευταίους δύο μήνες. Κατά τη διάρκεια των 10 ημερών του Μαρτίου, έκαναν ένα είδος παύσης», είπε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Ταγματάρχης Βίκτορ Τρεχούμποβ για την κατάσταση στο Ποκρόβσκ. Στα μέσα Μαρτίου, η επίθεση συνεχίστηκε. «Αυτό σημαίνει ότι οι Ρώσοι είχαν ανακάμψει».

Η Ρωσία ενισχύει τις αποστολές αναγνώρισης

Ο Ουκρανός στρατιώτης με το ψευδώνυμο «Ιταλός» δήλωσε ότι η Ρωσία πραγματοποιεί εντατική αναγνώριση στην περιοχή ευθύνης του στην περιοχή Ποκρόβσκ. Συνακροάσεις ραδιοφωνικών σημάτων και πληροφορίες δείχνουν συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή γύρω από το Σελίντοβε, μια πόλη στην περιοχή Ποκρόβσκ, και τη δημιουργία αποθεμάτων πυρομαχικών, ανέφερε.

Η συγκέντρωση περιλαμβάνει μεγάλα θωρακισμένα οχήματα, και τα πολλά νέα ψευδώνυμα που ακούστηκαν στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις υποδηλώνουν ότι έρχονται νέες δυνάμεις, είπε.

Πιο νότια, ένα στρατιωτικό blog που διαχειρίζεται ο Μιχαήλ Ζβίντσουκ, πρώην αξιωματικός της Διεύθυνσης Τύπου του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια νέα επίθεση δυτικά του Ορίχιβ στην περιοχή Ζαπορίζια.

Οι Ρώσοι αναλυτές εκφράζουν αισιοδοξία για την επιτυχία μιας μελλοντικής επίθεσης.

«Και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται ενεργά για τις εκστρατείες της άνοιξης και του καλοκαιριού», έγραψε ο Σέργκι Πολέταεφ, στρατιωτικός αναλυτής με έδρα τη Μόσχα, σε πρόσφατο σχόλιό του. «Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις ίσως δυσκολεύονται να προετοιμαστούν επαρκώς γι’ αυτήν».

Μικρή πρόοδος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Στο μεταξύ, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι ρωσικές απαιτήσεις έχουν περιορίσει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που μεσολαβούν οι ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά την ουσιαστική απόρριψη από τη Ρωσία της πρότασης των ΗΠΑ για πλήρη, μηνιαία παύση των εχθροπραξιών, η Μόσχα συμφώνησε προσωρινά σε μια μερική κατάπαυση του πυρός για τις θαλάσσιες διαδρομές της Μαύρης Θάλασσας.

Ωστόσο, η συμφωνία αυτή αμφισβητήθηκε γρήγορα από την επιμονή της Ρωσίας να θέτει εκτεταμένους όρους, όπως η επανασύνδεση της κρατικής της τράπεζας με το διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT, κάτι που απορρίφθηκε κατηγορηματικά από το Κίεβο και την ΕΕ.



