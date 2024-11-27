Ρωσία: Απέλασε 2 δημοσιογράφους του γερμανικού τηλεοπτικού δίκτυο ARD

Νέα κρίση στις γερμανορωσικές σχέσεις; Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα εκδιώξει έναν ανταποκριτή και έναν εικονολήπτη από το κρατικό γερμανικό δίκτυο ARD, "ως απάντηση στις γερμανικές κινήσεις κατά του ρωσικού Channel One".

Το Channel One ανέφερε ότι το Βερολίνο κλείνει το γραφείο του στο Βερολίνο και ότι δύο Ρώσοι δημοσιογράφοι, ένας ανταποκριτής και ένας κάμεραμαν, που εργάζονταν για το κανάλι, έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τη Γερμανία για λόγους ασφαλείας.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να εξετάσει τη δυνατότητα διαπίστευσης νέου προσωπικού του ARD στη Μόσχα, αλλά μόνο αφότου το Βερολίνο εξασφαλίσει κανονική εργασία για τους Ρώσους δημοσιογράφου» δήλωσε το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Σημειώνεται ότι στις 15 Νοεμβρίου ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς επικοινώνησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον κάλεσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να αποσύρει τα στρατεύματά του στην πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία από το 2022, τονίζοντας ότι η Γερμανία θα στηρίξει την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Σολτς είπε επίσης στον Πούτιν ότι η Ρωσία πρέπει να προετοιμαστεί για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

