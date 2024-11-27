«Φτάνει με τους πολέμους, τις τραγωδίες και τις καταστροφές», είπε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι μετά την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ότι ο στρατός της χώρας θα ενισχυθεί για να επιβάλει την εξουσία της κυβέρνησης σε όλα τα μέρη της χώρας.

«Σήμερα ξεκινά ο δρόμος χιλιάδων μιλίων για την ανοικοδόμηση ό,τι καταστράφηκε και για να συνεχίσει να ενισχύει τον ρόλο των νόμιμων θεσμών, με επικεφαλής τον στρατό, στον οποίο εναποθέτουμε μεγάλες ελπίδες για την επιβολή της εξουσίας στη χώρα», είπε ο Μικάτι σε τηλεοπτική του ομιλία.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι έχουν πει ότι η ανάπτυξη του στρατού στο νότιο τμήμα της χώρας θα διπλασιαστεί σε 10.000 στρατιώτες.

Τουλάχιστον 46 στρατιώτες του στρατού σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, είπε ο Μικάτι.

Προέτρεψε επίσης το Ισραήλ να τηρήσει τους όρους κατάπαυσης του πυρός και να αποσυρθεί από όλες τις περιοχές στον Λίβανο.

«Οι λαοί μας έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στη γη και τις πόλεις τους για να ζήσουν ειρηνικά», είπε.

Ο Μικάτι ζήτησε επίσης από τον Λίβανο να εκλέξει πρόεδρο, μια θέση που είναι κενή για περισσότερα από δύο χρόνια εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου μεταξύ των Λιβανέζων νομοθετών.

«Ελπίζω ότι θα υπάρξει μια νέα σελίδα στον Λίβανο. Ελπίζω ότι οι επόμενες μέρες θα οδηγήσουν στην εκλογή προέδρου της δημοκρατίας», είπε.

Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Κρίσιμες οι επόμενες 60 ημέρες

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς δήλωσε την Τετάρτη ότι οι επόμενες 60 ημέρες είναι κρίσιμες για να καθοριστεί εάν οι πολεμικοί στόχοι του Ισραήλ στο βορρά έχουν πραγματοποιηθεί.

«Στις επόμενες 60 ημέρες, θα δούμε αν ο στόχος του πολέμου στο βορρά, όπως ορίστηκε, υλοποιείται», είπε σε συνέδριο της αμυντικής βιομηχανίας. Ο Κατς είπε ότι σκοπεύει να ηγηθεί της προσπάθειας επιβολής όλων των όρων της εκεχειρίας Ισραήλ-Χεζμπολάχ ώστε να επιτραπεί στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ο Κατς ευχαρίστησε τις «αποφασιστικές και σωστές αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας και την εξαιρετική απόδοση του Ισραηλινού Στρατού και όλων των κλάδων ασφαλείας» για την πρόκληση «βαρέων χτυπημάτων» στη Χεζμπολάχ «που έβλαψαν σημαντικά τις δυνατότητές της και την οδήγησαν πολλά χρόνια πίσω».

Ο Κατς είπε ότι τα αποτελέσματα της εκστρατείας στο βορρά «δημιουργούν πρόσθετη πίεση στη Χαμάς», εξηγώντας ότι το Ισραήλ θέλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια νέα συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων και να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους που κρατά η Χαμάς. «Αυτός είναι ο πιο σημαντικός ηθικός στόχος που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο υπέρτατος στόχος μας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.