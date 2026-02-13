Ανώτεροι Ρώσοι αξιωματούχοι εξέφρασαν την αντίθεση τους στην πρόθεση των ΗΠΑ για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στην Αρμενία, μια χώρα που η Ρωσία θεωρεί μέρος της σφαίρας επιρροής της.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, κατά την επίσκεψή του στην Αρμενία αυτή την εβδομάδα, υπέγραψε μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την κατασκευή του σταθμού και να ξεκινήσει αυτό που ο Βανς αποκάλεσε «ένα νέο κεφάλαιο στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της Αρμενίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Σεργκέι Σοϊγκού, γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι η σοβιετική τεχνολογία είχε επιτρέψει στον υπάρχοντα πυρηνικό σταθμό της Αρμενίας να αντέξει τον καταστροφικό σεισμό του 1988. Είπε επίσης, ότι το αμερικανικό σχέδιο εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια, σημειώνει το Reuters.

«Η Αρμενία, όπως γνωρίζουμε, είναι μια σεισμικά ενεργή περιοχή», ανέφερε ο Σοϊγκού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Εάν η κατασκευή μικρών αντιδραστήρων με αμερικανική τεχνολογία στην Αρμενία προχωρήσει, εμείς, όπως και όλα τα άλλα κράτη της περιοχής, και ο ίδιος ο λαός της Αρμενίας, θα αναγκαστούμε να εξετάσουμε αυτούς τους νέους κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

