Περίπου 3.000 κρατούμενοι του Ισλαμικού Κράτους έχουν μέχρι στιγμής μεταφερθεί από φυλακές της Συρίας στο Ιράκ και η διαδικασία συνεχίζεται, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, προσθέτοντας ότι η Βαγδάτη βρίσκεται σε συνομιλίες με ορισμένες χώρες για τον σύντομο επαναπατρισμό τους.
Μιλώντας σε εκτενή συνέντευξη στο Reuters, στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, ο Φουάντ Χουσεΐν ανέφερε ότι η Βαγδάτη θα χρειαστεί περισσότερη οικονομική βοήθεια για να διαχειριστεί την αυξημένη ροή, προειδοποιώντας παράλληλα ότι έχει παρατηρηθεί πρόσφατη αύξηση της δραστηριότητας του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.
Πρόσθεσε ότι, παρότι η Βαγδάτη λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα μηνύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, η υποψηφιότητα του πρώην πρωθυπουργού Νούρι αλ-Μάλικι για να αναλάβει εκ νέου τον ρόλο αποτελεί εσωτερικό ζήτημα.
