Ιρανοί καλλιτέχνες πέταξαν το χιτζάμπ και διαμαρτύρονται για το καθεστώς - Δείτε βίντεο

Ορισμένες Ιρανές ηθοποιοί αψηφώντας το καθεστώς πέταξαν την μαντίλα σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ένδειξη διαμαρτυρίας και υποστήριξης στο κίνημα Γυναίκα, ζωή, ελευθερία.

Το μικρής διάρκειας βίντεο δείχνει την σκηνοθέτρια και ηθοποιό Σοχέιλα Γκολεστάνι να περπατά σε πάρκο με γυμνό το κεφάλι, να σταματά στα πόδια σκάλας και να κοιτάζει την κάμερα. Συνοδεύεται από οκτώ ακόμη γυναίκες και τέσσερις άνδρες, που παίρνουν την ίδια πόζα χωρίς να λένε λέξη. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο προφίλ της στο Instagram αργά το βράδυ της Κυριακής και έγραψε: «Η παράσταση τελείωσε και η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Οι αληθινοί μας ήρωες είναι οι ανώνυμοι. Δεν επισημαίνουμε τα λάθη μας. Γι' άλλη μια φορά εξασκούμαστε και μαθαίνουμε… Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι και ελπίδα για μια νέα μέρα, τόσα πολλά».

Incredible! Soheila Golestani (actress) published this video (without a headscarf) on her Instagram, & Hamid Pourazaei (director) & a group of Iranian actors/actresses & theatre/movie professionals joined them. Courage & resilience! #MahsaAmini #مهسا_امینی #IranRevoIution #Iran pic.twitter.com/FpbpsOJVTR