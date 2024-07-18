Κλιμακώνει την ένταση η Μόσχα μετά την απομάκρυνση της Αρμενίας από τη σφαίρα επιρροής της.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε την Πέμπτη ότι η στροφή της Αρμενίας προς το ΝΑΤΟ προκαλεί λύπη και ανησυχία, ενώ διαμήνυσε ότι οι ενέργειες του Γιερεβάν απειλούν με αποσταθεροποίηση την ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Καυκάσου.

Η Αρμενία, παραδοσιακά ο στενότερος περιφερειακός σύμμαχος της Ρωσίας, έχει αναβαθμίσει τους δεσμούς της με το ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σχέσεις με τη Μόσχα έχουν γίνει πιο τεταμένες.

Η Ζαχάροβα είπε ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Αρμενίας, που πρόκειται να ολοκληρωθούν στις 24 Ιουλίου, ήταν αιτία συναγερμού, ειδικά αφού το Γερεβάν πάγωσε τη συμμετοχή του σε μια συμμαχία ασφαλείας της οποίας ηγείται η Ρωσία.

Η Ρωσία δεν δέχεται τελεσίγραφα από την Ουκρανία

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν θα δεχτεί προσκλήσεις «τύπου τελεσιγράφου» για μια δεύτερη ειρηνευτική σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι στοχεύει να έχει έτοιμο σχέδιο τον Νοέμβριο που θα επιτρέψει στο Κίεβο να πραγματοποιήσει μια δεύτερη διεθνή ειρηνευτική σύνοδο κορυφής, τονίζοντας ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ρωσίας.

Αντιπροσωπείες από 92 χώρες συμμετείχαν σε μια πρώτη σύνοδο κορυφής στην Ελβετία τον περασμένο μήνα.

Η Ρωσία δεν προσκλήθηκε, χαρακτηρίζοντας εκείνη τη σύνοδο χάσιμο χρόνου.

