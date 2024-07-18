Λογαριασμός
Σάλος στο Ευρωκοινοβούλιο: Με φίμωτρο και χριστιανικές εικόνες εμφανίστηκε Ρουμάνα ευρωβουλευτής (βίντεο- φωτογραφίες)

Η ακροδεξιά ευρωβουλευτής, ωρυόμενη ζητούσε παπά να κάνει αγιασμό - Την έβγαλαν σηκωτή έξω από την αίθουσα 

Ευρωκοινοβούλιο

Αναστάτωση προκάλεσε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, ακροδεξιά ευρωβουλευτής από τη Ρουμανία, η οποία μπήκε στην αίθουσα φορώντας φίμωτρο, κρατώντας χριστιανικές εικόνες και ζητώντας παπά να διαβάσει τους συναδέλφους της.

Η ακροδεξιά Diana Sosoaca, άρχισε να ωρύεται εναντίον της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να γίνει αγιασμός από ιερέα στην ευρωβουλή για να εξαγνιστεί ο χώρος.  Όταν αυτό δεν έγινε δεκτό άρχισε να φωνάζει: «Έχω το δικαίωμα να μιλήσω, με ψήφισαν οι Ρουμάνοι.  Βγες έξω Ούρσουλα»

ρουμάνα

AP PHOTO


Η Ρομπέρτα Μέτσολα παρενέβη λέγοντας ότι είναι η τρίτη φορά που κάνει φασαρία η συγκεκριμένη ευρωβουλευτής η οποία φορούσε φίμωτρο και για τον λόγο αυτό ζήτησε την αποβολή της από την αίθουσα. 

ρουμανα

AP PHOTO

Οι υπάλληλοι του ευρωκοινοβουλίου την κοιτούσαν με απορία και αφού κατάφεραν να τη βγάλουν από την αίθουσα της ολομέλειας εκείνη σε παραλήρημα έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους κρατώντας εικόνες στα χέρια της.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ευρωκοινοβούλιο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
