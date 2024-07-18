Αναστάτωση προκάλεσε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, ακροδεξιά ευρωβουλευτής από τη Ρουμανία, η οποία μπήκε στην αίθουσα φορώντας φίμωτρο, κρατώντας χριστιανικές εικόνες και ζητώντας παπά να διαβάσει τους συναδέλφους της.

Η ακροδεξιά Diana Sosoaca, άρχισε να ωρύεται εναντίον της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να γίνει αγιασμός από ιερέα στην ευρωβουλή για να εξαγνιστεί ο χώρος. Όταν αυτό δεν έγινε δεκτό άρχισε να φωνάζει: «Έχω το δικαίωμα να μιλήσω, με ψήφισαν οι Ρουμάνοι. Βγες έξω Ούρσουλα»

AP PHOTO

📹 Romanian MEP Diana Șoșoacă was expelled from the European Parliament chamber after shouting and disrupting a speech.



Follow our live blog for more from Strasbourg, as we await the Parliament's decision on a second term for Ursula von der Leyen: https://t.co/0kCY49gQa5 pic.twitter.com/sZOMQ1Bwpi — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 18, 2024



Η Ρομπέρτα Μέτσολα παρενέβη λέγοντας ότι είναι η τρίτη φορά που κάνει φασαρία η συγκεκριμένη ευρωβουλευτής η οποία φορούσε φίμωτρο και για τον λόγο αυτό ζήτησε την αποβολή της από την αίθουσα.

AP PHOTO

Οι υπάλληλοι του ευρωκοινοβουλίου την κοιτούσαν με απορία και αφού κατάφεραν να τη βγάλουν από την αίθουσα της ολομέλειας εκείνη σε παραλήρημα έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους κρατώντας εικόνες στα χέρια της.

MEP Gets Kicked Out as She Was Shouting Against von der Leyen pic.twitter.com/eaEeRE77ud — Fidias (@Fidias0) July 18, 2024

Πηγή: skai.gr

