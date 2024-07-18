DW: Η Βρετανία αναζητά την ΕΕ

Υπάρχει μία λέξη ‘κλειδί’ για την οικοδέσποινα Βρετανία στη σημερινή τέταρτη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) και αυτή είναι, «reset», δηλαδή «επαναφορά». Επαναφορά των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινότητα, μετά από μια μεγάλη, σε διάρκεια, περίοδο αναταραχής από το Brexit.



Έχει ξεκαθαριστεί επανειλημμένως και από τον ίδιο τον Βρετανό πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ ότι δεν πρόκειται για βλέψεις επανένταξης της χώρας στους κόλπους της ενιαίας αγοράς αλλά για μια προσπάθεια της χώρας να έχει πιο ενεργό ρόλο στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.



«Η Βρετανία (υπό την δική μου ηγεσία) θα σταθεί ως φίλος και συνεργάτης, έτοιμος να δουλέψει με εσάς (την Ευρώπη) … χωρίς να επικεντρώνεται στις διαφορές μεταξύ μας, αλλά στις αξίες που μοιραζόμαστε από κοινού», δήλωσε στην εναρκτήρια ομιλία του ο Κιρ Στάρμερ απευθυνόμενος στους σχεδόν 50 κορυφαίους αξιωματούχους της γηραιάς ηπείρου που βρίσκονται σήμερα στο Blenheim Palace, στη περιοχή τους Όξφορντσιρ.



Αυτή η ανάγκη της χώρας για δυναμική παρουσία αλλά και διάθεση συνεργασίας είναι κάτι που τονίζεται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αλλά και κάτι που ξεκαθάρισε νωρίτερα το πρωί στο BBC, ο Βρετανός υπουργός Eξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι κάνοντας λόγο για ευκαιρία «ανανέωσης της σχέσης μας με την Ευρώπη».

Η ιστορία και ο σκοπός της Συνόδου

Είναι η τέταρτη φορά που πραγματοποιείται η Σύνοδος καθώς δημιουργήθηκε μόλις τον Οκτώβριου του 2022, μετά από πρόταση του Εμανουέλ Μακρόν και με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παρότι δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα θεωρείται υψίστης διπλωματικής και συμβολικής σημασίας.



Μάλιστα, τονίζεται, ότι δεν είναι τυχαία και η επιλογή της τοποθεσίας. Το Παλάτι Μπλένειμ αποτελεί τόπο γέννησης του Ουίνστoν Τσώρτσιλ, της εμβληματικής προσωπικότητας που θεωρείται ότι αντιστάθηκε καθοριστικά στην επιθετικότητα του Χίτλερ σε ευρωπαϊκά εδάφη.



Καθώς αρκετοί πολιτικοί αναλυτές τονίζουν ότι η Ευρώπη βιώνει μια περίοδο αναταραχής, τα θέματα που συζητούνται έχουν ως στόχο να βρουν λύση για το πώς θα κάνουν πιο ανθεκτικούς στις προκλήσεις τομείς όπως η οικονομία, η άμυνα, η ασφάλεια και η πολιτική.

Ποια τα σημεία της βασικής ατζέντας;

Για αυτό και η φετινή σύνοδος επικεντρώνεται φέτος στη μετανάστευση, την ασφάλεια, την ενέργεια και βέβαια τηνΟυκρανία.Η παράτυπη μετανάστευση είναι κάτι που αποτελεί ένα από τα κορυφαία προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα καθώς ο όγκος των αιτήσεων ασύλου παραμένει, με περισσότερες από 100.000 αιτήσεις να μένουν στα συρτάρια. «Αυτή η σύνοδος είναι μια ευκαιρία να χαράξουμε ένα νέο μονοπάτι στην παράτυπη μετανάστευση (…) λέγοντας όλοι μαζί φτάνει πια», δήλωσε στην ομιλία του ο Στάρμερ εκμεταλλευόμενος σήμερα την τεράστια ευκαιρία που έχει να πιέσει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για άμεση δράση στην ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων.



Χαρακτηριστικό και ποιοι είναι οι καλεσμένοι. Από νωρίς το πρωί, σχεδόν 50 κορυφαίοι αξιωματούχοι της γηραιάς ηπείρου κατέφθασαν στο Παλάτι του Μπέλνεϊμ, ανάμεσα σε αυτούς ο Πρόεδρος Ζελένσκι και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ενώ καλεσμένος είναι και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. Στις ηχηρές απουσίες συμπεριλαμβάνονται η πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αλλά και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Να αναφερθεί ότι δεύτερος στο βήμα των ομιλιών ήταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ευχαρίστησε όσους συνεχίζουν την στήριξή τους προς την Ουκρανία αλλά και όσους προσπαθούν για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ ενώ τόνισε ότι «όταν ο επιτιθέμενος χάνει, ο κόσμος κερδίζει».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.