Τραμπ: Έδωσε «πράσινο φως» στο Ισραήλ να ξαναρχίσει την επίθεση στη Γάζα - έκθεση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άναψε το «πράσινο φως» στο Ισραήλ για επανέναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος σύμφωνα με την εφημερίδα The Wall Street Journal.



Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να εγκρίνει τα νέα πλήγματα αφότου η Χαμάς αρνήθηκε να απελευθερώσει περισσότερους ομήρους, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.



Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι επαναλάμβαναν τα πλήγματα στη Γάζα πριν τα πραγματοποιήσει, προσθέτει ο αξιωματούχος, επαναλαμβάνοντας ανάλογες αναφορές.

Δεκάδες ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, άνευ προηγουμένου αφότου τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς στη Γάζα τη 19η Ιανουαρίου, στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ 1.000 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Οι οικογένειες των ομήρων καταδικάζουν την επίθεση στη Γάζα

Το ισραηλινό φόρουμ για ομήρους και αγνοούμενους εξέδωσε ανακοίνωση την Τρίτη καταδικάζοντας τις νέες επιθέσεις στη Γάζα, και απευθύνοντας έκκληση για συνέχιση της εκεχειρίας.



«Ο ισχυρισμός ότι ο πόλεμος ανανεώνεται για την απελευθέρωση των ομήρων είναι μια πλήρης εξαπάτηση – η στρατιωτική πίεση θέτει σε κίνδυνο τους ομήρους και τους στρατιώτες» ανακοινώθηκε.



«Πρέπει να επιστρέψουμε στην κατάπαυση του πυρός» τονίζεται.

Οι οικογένειες των ομήρων απαιτούν να συναντήσουν τους Ισραηλινούς ηγέτες για να λάβουν διευκρινίσεις σχετικά με το πώς σκοπεύουν να κρατήσουν ασφαλή τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι ανέκαθεν σκόπευε να τερματίσει την εκεχειρία.

Πηγή: skai.gr

